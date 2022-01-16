Gündem Muharrem İnceden CHPye kurultay erteleme tepkisi Sizin tek derdiniz koltuk
POLİTİKA

Muharrem İnce’den CHP'ye 'kurultay erteleme' tepkisi: Sizin tek derdiniz koltuk

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP’nin erken seçim istediğini fakat kendi kurultayını ertelediğini ifade ederek, “Muhalefet erken seçim istiyor ama kendisindeki seçimi erteliyor. Ya böyle kafa olur mu? İktidara diyorsun gel erken seçim yapalım sonra kurultayı 1 yıl erteliyorsun” dedi.

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Haber Merkezi İHA
Muharrem İnce’den CHPye kurultay erteleme tepkisi: Sizin tek derdiniz koltuk
Muharrem İnce

Erzurum’a bir dizi gezi ve açılışa katılmak üzere gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce İbrahim Erkal Kültür ve Sanat Merkezinde partililerle bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan İnce’nin gündeminde CHP vardı.

“Teröristle fotoğraf çektiren milletvekilini kınayamayan muhalefet var”

İnce, muhalefetin teröristle fotoğraf çekilen milletvekilini kınamadığını ifade ederek, “Senin teröristin benim teröristim diyenler var. Yani teröristle fotoğraf çektiren milletvekilini kınayamayan muhalefet var. Muhalefet her şeye sus pus durumda. Oy derdindeler oy kimse kusura bakmasın. Biz çocuklarına dinini öğretmek isteyen insanlara karşı değiliz” dedi.

Muharrem İnce’den aday çıkaramayan Millet İttifakı'na: Sandık konulsa Erdoğan çıkar
GÜNDEM
Muharrem İnce’den aday çıkaramayan Millet İttifakı'na: Sandık konulsa Erdoğan çıkar

“Muhalefet erken seçim istiyor ama kendisindeki seçimi erteliyor”

İnce, CHP’nin kurultayı ertelemesini de eleştirip erken seçim istemelerinin tutarlı olmadığını belirterek, “Muhalefet erken seçim istiyor. Ama kendisindeki seçimi erteliyor. Ya böyle kafa olur mu? İktidara diyorsun gel erken seçim yapalım sonra kurultayı 1 yıl erteliyorsun. Erdoğan sana dese niye erteliyorsun sen diyeceksin seçim var diye erteliyorum. Erdoğan da dese ki ben de 2023’te değil 2024’te yapacağım seçimi sen ne diyeceksin. Demokrat değilsin ve tutarlı değilsin. Derdin sadece koltuk, kurultayı erteliyorsun ve milletvekillerine siz kıpırdamayın ben belirleyeceğim durumu diyorsunuz. Yani derdi Cumhurbaşkanlığı seçimi falan değil. Bunların tek derdi koltuk” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce: Erken seçim diyorlar ortada aday yok
GÜNDEM
Muharrem İnce: Erken seçim diyorlar ortada aday yok

“Bu kafayla giderseniz taş kömürü çıkartırsınız”

Muharrem İnce, muhalefetin dolardan cesaret aldığını kaydederek, “Eskiden bunların cesareti yoktu. Şimdi cesaretleri var. Çünkü dolara ve ekonomiye güveniyorlar. Önceden bu işi yapamazdık ama şimdi dolar 14 lira oldu acaba ben kazanır mıyım diye düşünüyor. Bu kafayla giderseniz Uzun Hasan ile milyarlık taş kömürü çıkartırsınız ancak. Kurduğunuz kumpaslar elinizde patlayacak” açıklamalarında bulundu.

Muharrem İnce: Sandık konulsa yine Erdoğan çıkar
OYNAT 00:52
Muharrem İnce: Sandık konulsa yine Erdoğan çıkar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İnce'ye bir gazeteci, Millet İttifakı cephesinde cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmasının devam ettiğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isimlerinin geçtiğini aktarıp, bu konudaki değerlendirmesini sordu.

İnce, 'Adı geçen belediye başkanlarına da sesleniyorum, dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Sandıkları boş bırakırlar, haberiniz olsun. Bu işin bir tane doğrusu var, kişiye göre siyaset olmaz, ilkeye göre siyaset olur. Sandık konulsa yine Tayyip Erdoğan çıkar.' dedi.

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'Semra Güzel' tepkisi: Niye kınayamıyorsun?
OYNAT 00:58
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'Semra Güzel' tepkisi: Niye kınayamıyorsun?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'i kınayamadığını belirterek, 'Milletvekilinin teröristle fotoğrafı yakışmaz. Savunmak da yakışmaz. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun? Açıkça çık ve kına.' dedi.


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