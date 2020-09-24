Muharrem İnce'den 'Cumhurbaşkanı sembolik olacak' diyen Kılıçdaroğlu'na: Dere görmeden paça sıvanmaz

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Kütahya'ya geldi. Esnafı ziyaret eden İnce, koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmasındaki 'sembolik cumhurbaşkanı' ve 'parlamenter sistem' söylemlerini de değerlendirdi.

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İnce, "Dere görmeden paça sıvanmaz. Sayın Genel Başkan ile de basın üzerinden konuşmam, gerekirse yüz yüze konuşuruz" diye konuştu.

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Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olup olmayacağı sorusunu ise, "Bilemiyorum. Siz fal bakıyorsunuz, ben fal bakmayı sevmem. Ben bilime, fiziğe inanıyorum. Seçim yoksa ortada aday da yoktur" diye cevapladı.

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