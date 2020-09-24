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Gündem Muharrem İnceden Cumhurbaşkanı sembolik olacak diyen Kılıçdaroğluna Dere görmeden paça sıvanmaz
POLİTİKA

Muharrem İnce'den 'Cumhurbaşkanı sembolik olacak' diyen Kılıçdaroğlu'na: Dere görmeden paça sıvanmaz

Muharrem İnce'den 'Cumhurbaşkanı sembolik olacak' diyen Kılıçdaroğlu'na: Dere görmeden paça sıvanmaz

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' kapsamında geldiği Kütahya'da, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'sembolik cumhurbaşkanı' ve 'parlamenter sistem' söylemlerine ilişkin konuştu. İnce, "Dere görmeden paça sıvanmaz. Sayın Genel Başkan ile de basın üzerinden konuşmam, gerekirse yüz yüze konuşuruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Muharrem İnce
Muharrem İnce

CHP'li Muharrem İnce, 'Memleket Hareketi' gezileri kapsamında Kütahya'ya geldi. Esnafı ziyaret eden İnce, koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu. Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmasındaki 'sembolik cumhurbaşkanı' ve 'parlamenter sistem' söylemlerini de değerlendirdi.

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  • İnce, "Dere görmeden paça sıvanmaz. Sayın Genel Başkan ile de basın üzerinden konuşmam, gerekirse yüz yüze konuşuruz" diye konuştu.

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Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayının Abdullah Gül olup olmayacağı sorusunu ise, "Bilemiyorum. Siz fal bakıyorsunuz, ben fal bakmayı sevmem. Ben bilime, fiziğe inanıyorum. Seçim yoksa ortada aday da yoktur" diye cevapladı.

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Muharrem İnce'nin ekibinden Akşener ve İmamoğlu'na 'taklitçisiniz' göndermesi
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Muharrem İnce'nin ekibinden Akşener ve İmamoğlu'na 'taklitçisiniz' göndermesi
'Bin günde memleket hareketi' sloganıyla yola çıkan Muharrem İnce'nin sosyal medya ekibi, yayınladıkları videoyla gündem konusu oldu. İnce'nin ekibi, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun videolarını derleyerek 'Taklitler diyoruz aslını yaşatır' ifadelerini kullandı.


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