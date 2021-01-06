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POLİTİKA

Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması: Parti kurulana kadar bekleyin

Yeni parti kuracağını açıklayan eski CHP vekili Muharrem İnce, CHP'den istifa ettiğine yönelik haberleri yalanlayarak, "Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek" dedi.

Haber Merkezi DHA
Muharrem İnce
Muharrem İnce

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'daki evinin bahçesinde Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP'den istifa ettiği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

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"Parti tüzüğünü konuştuk"

Evinin bahçesinde kuracağı partinin tüzüğünü konuştuklarını belirten İnce, "Bugün kurucular kurulu üyesi arkadaşlarımla toplantı yaptık, bu doğrudur. Yakında bazı açıklamalarımız olacak. Tüzük tartıştık, program tartıştık. Doğada yürüyüş yaptık, evin bahçesinde de oturduk. Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek. Öyle bir açıklamamız olmadı" dedi.

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