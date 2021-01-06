Muharrem İnce’den ‘istifa’ açıklaması: Parti kurulana kadar bekleyin

Eski CHP Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'daki evinin bahçesinde Memleket Hareketi'nin Kurucular Kurulu üyeleriyle toplantı yaptı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Muharrem İnce, CHP'den istifa ettiği yönünde çıkan haberlere yanıt verdi.

GÜNDEM Muharrem İnce: Kuracağımız parti için CHP’den görüştüğüm isimler var

"Parti tüzüğünü konuştuk"

Evinin bahçesinde kuracağı partinin tüzüğünü konuştuklarını belirten İnce, "Bugün kurucular kurulu üyesi arkadaşlarımla toplantı yaptık, bu doğrudur. Yakında bazı açıklamalarımız olacak. Tüzük tartıştık, program tartıştık. Doğada yürüyüş yaptık, evin bahçesinde de oturduk. Parti kurulunca istifa edilir. Bunun için biraz beklemeniz gerekecek. Öyle bir açıklamamız olmadı" dedi.

GÜNDEM Muharrem İnce: CHP haftalık skandallarını üç günde bire düşürdü