Muharrem İnce'den Kaftancıoğlu'na 'Atatürk' tepkisi: Bu lafları etmek kimin haddine

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Ben Atatürk değil, Gazi Mustafa Kemal derim" sözleri parti içinde ortalığı karıştırmıştı. Büyük tepki toplayan Kaftancıoğlu’nun CHP’ye üyelikten çıkarılması gerektiği söylenmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kaldığı olaya Muharrem İnce'den sert tepi geldi.

GÜNDEM 'Ben Atatürk' demem diyen Kaftancıoğlu CHP'yi karıştırdı

"Cahillikten öte bir şey"

Sivas'tan başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" programı kapsamında kente gelen İnce, Porsuk Çayı kenarındaki esnaflarla sohbet etti. Burada Kaftancıoğlu'nun Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili açıklamalarını da değerlendiren İnce, şöyle konuştu: "Benim adım Muharrem İnce. Benden küçük biri bana 'Muharrem' diyebilir mi, diyemez. Çünkü babası yaşındayım. Muharrem benim ön adım. Bir soyadım var. Benden bahsederken Muharrem İnce diyebilirsin, Muharrem Amca diyebilirsin, Muharrem Bey diyebilirsin. Mustafa Kemal, ön addır. Atatürk soyadıdır. Kimin haddine Mustafa Kemal demek. Soyadını söylemeye mecbursun. Muharrem İnce'ye bile Muharrem diyemezken, Mustafa Kemal Atatürk'e Mustafa Kemal demek kimin haddine. Bu ülkenin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kimse bu lafları etmemelidir, edemez. Ederse, cahillikten öte bir şey olur."

OYNAT 02:36 CHP'nin İl Başkanı seçtiği Kaftancıoğlu, 'PYD bir terör örgütüdür' diyemiyor!​​ CHP İstanbul İl Başkanı olduktan sonra, attığı skandal tweetlerle gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu, dün katıldığı bir televizyon programında 'PYD terör örgütü müdür?' sorusuna bir türlü terör örgütüdür diyemedi.





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