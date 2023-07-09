Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sen tek adamsın

Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçim çalışmalarını partisinin İstanbul İl Örgütü ile düzenlenen kahvaltıda bir araya gelerek başlattı.
Bakırköy'de bir restoranda düzenlenen buluşmada konuşan İnce, çok kısa süre içinde örgütlenerek bir siyasi parti kurduklarını ve 3 Mart günü partisinin yüzde 10'ların üzerinde oy oranına sahip olduğunu belirtti.
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- İnce, "O gün baktık sosyal medyada 5 milyon dolar bağış yapılmış. Bir siyasi partiye 5 milyon dolar bağış yapılamaz zaten, yasal değil. Ama bunları dolaştırdılar. Sayın Kılıçdaroğlu'nu uyardım. Çekil dedin çekildik. Daha ne yapacağım ben sana. Sen zoru başardın, zoru. Bu seçimde zor olan bir şey vardı; kaybetmek. Geldi onu başardı"dedi.
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- İnce'nin,"Bütün bunlar için, paraya ihtiyacımız var. O 10 milyon doları harcadık seçimde, ondan bir şey kalmadı"sözleriyle espri yapması salonda gülüşmelere neden oldu. Siyasi kampanyaları için bağış yapan İnce, partililerden de bağış yapmalarını istedi. Konuşmasının sonunda partililer Muharrem İnce ile fotoğraf çektirdi.