Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na: Sen tek adamsın

"Yüzde 0,1 olmayan partiye 10 tane milletvekili veriyorsun, çünkü tek adamsın. Çünkü kurulların çalışmıyor, çünkü sana kimse ses çıkaramıyor. Çünkü 20 kere yenilsen yine gitmeyeceksin. Şimdi ne rüzgarı başlatacaklarmış? Değişim rüzgarı. Kişilerin değişmesiyle hiçbir şey değişmez. Kişilerin değişmesiyle başarı gelmez. İlkeler olacak, zihniyeti değiştireceksin. 2010'da Kılıçdaroğlu geldiğinde, büyük bir değişim yaşanmıştı. Niye olmadı? Çünkü 2010'dan 2023'e gelene kadar tüzüğü öyle bir hale getirdi ki tam bir tek adam diktatorya kurdu"