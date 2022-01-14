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POLİTİKA

Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na ’terörist’ tepkisi: Niye kınayamıyorsun

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP’li Milletvekili Semra Güzel’i kınayamadığını belirterek, "Milletvekilinin teröristle fotoğrafı yakışmaz. Savunmakta yakışmaz. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun. Açıkça çık ve kına. Ne var bunda yani" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Muharrem İnce’den Kılıçdaroğlu’na ’terörist’ tepkisi: Niye kınayamıyorsun
Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kayseri’de basın toplantısı düzenledi. Bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun PKK’lı teröristle fotoğrafı ortaya çıkan HDP’li Milletvekili Semra Güzel’e tepki göstermemesini eleştirdi.

"Bir milletvekili teröristle fotoğraf çektiremez"


İnce, "HDP’li bir vekilin teröristle fotoğrafı çıktı. Bir milletvekilinin teröristle fotoğrafı olmamalıdır. Bir milletvekilinin sokakta gezen vatandaşla olan fotoğrafının hesabı olmaz, vatandaşın kim olduğunu bilemezsin. Hırsızlıktan hapisten çıkıp gelmiş, bunu bilebilir misin? Burada kimsenin suçu yok ama bir milletvekili teröristle fotoğraf çektiremez. FETÖ, PKK fark etmez, milletvekilinin teröristle fotoğrafı yakışmaz. Savunmakta yakışmaz. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun. Açıkça çık ve kına. Ne var bunda yani. Ben FETÖ’yü de kınarım, PKK’yı da kınarım" diye konuştu.

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