Gündem Muharrem İnceden tezkereye hayır oyu veren CHPye salvo Kandil bombacısı olamayız
POLİTİKA

Muharrem İnce'den tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'ye salvo: Kandil bombacısı olamayız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler. Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey" dedi. Kılıçdaroğlu'nun tezkereye ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzere İnce, "Biz ilkeli bir siyasetten yanayız. Diyarbakır'a gidip özerklik konuşup, Trabzon'a gidip şehit babası, İzmir'de Atatürk'çü, Yozgat'ta Kandil bombacısı olamayız" diye konuştu.

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Haber Merkezi DHA
Muharrem İnceden tezkereye hayır oyu veren CHPye salvo: Kandil bombacısı olamayız
Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyarette bulunmak ve teşkilat açılışı yapmak üzere Ankara'dan kara yolu ile Tokat'ta geldi. İnce ilk olarak Zile ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İnci, ardından Zile İlçe Başkanlığı ile Tokat İl Başkanlığı binalarının açılışını yaptı.

Burada bir basın mensubunun, “Kılıçdaroğlu’nun tezkereye hayır oyu verip, ‘Kandil'i PKK'nın başına yıkacağız' sözü tartışmalara neden oldu. Neler söylersiniz?” sorusuna Muharrem İnce, "Biz ilkeli bir siyasetten yanayız. Diyarbakır'a gidip özerklik konuşup, Trabzon'a gidip şehit babası, İzmir'de Atatürk'çü, Yozgat'ta Kandil bombacısı olamayız. Ne diyorsak o. Zile'de söylediğimizi, Diyarbakır'da söyleriz. Diyarbakır'da söylediğimizi Trabzon'da söyleriz. Edirne'de söyleriz. Biz konjonktürel siyaseti doğru bulmuyoruz.

"OY ALMAK İÇİN YALAN SÖYLEMEYİZ"

Biz memleketin geleceği için, Memleket Partisi olarak 81 vilayetimizde 780 bin kilometrekarede, her bir karış toprağında aynı şeyleri söyleyeceğiz. Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz. Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler. Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey. 2 yıl olmasına şerh koyduk. Ama bundan önceki de 18 aydı tezkere zaten, onun için bizim tavrımız nettir. Bu siyasi duruşumuzu her yerde göstereceğiz" dedi.

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CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, kendisine yer vermeyen CHP'ye yakın kanallara sitem etti.

Partisinin MYK toplantısı sonrası konuşan İnce, 'CHP'den istifa edip parti kurarsan Halk TV'de, KRT'de Tele1'de haber olamazsın. Bir parti kurmuşuz, bana bir dakika ayırıyorlar. CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var' dedi.


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CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Bir basın mensubunun kendisine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 'CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu olmalıdır' sözlerini sorması üzerine sinirlenen Özkoç, 'Nifak sokmak için içiniz içinizi yiyor, biliyoruz.' ifadelerini kullandı.


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