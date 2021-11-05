Muharrem İnce'den tezkereye 'hayır' oyu veren CHP'ye salvo: Kandil bombacısı olamayız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyarette bulunmak ve teşkilat açılışı yapmak üzere Ankara'dan kara yolu ile Tokat'ta geldi. İnce ilk olarak Zile ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. İnci, ardından Zile İlçe Başkanlığı ile Tokat İl Başkanlığı binalarının açılışını yaptı.

Burada bir basın mensubunun, “Kılıçdaroğlu’nun tezkereye hayır oyu verip, ‘Kandil'i PKK'nın başına yıkacağız' sözü tartışmalara neden oldu. Neler söylersiniz?” sorusuna Muharrem İnce, "Biz ilkeli bir siyasetten yanayız. Diyarbakır'a gidip özerklik konuşup, Trabzon'a gidip şehit babası, İzmir'de Atatürk'çü, Yozgat'ta Kandil bombacısı olamayız. Ne diyorsak o. Zile'de söylediğimizi, Diyarbakır'da söyleriz. Diyarbakır'da söylediğimizi Trabzon'da söyleriz. Edirne'de söyleriz. Biz konjonktürel siyaseti doğru bulmuyoruz.

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"OY ALMAK İÇİN YALAN SÖYLEMEYİZ"

Biz memleketin geleceği için, Memleket Partisi olarak 81 vilayetimizde 780 bin kilometrekarede, her bir karış toprağında aynı şeyleri söyleyeceğiz. Oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz. Bizim milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler. Çünkü geçmişten bu yana sözü edilen yabancı asker sözcüğü geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey. 2 yıl olmasına şerh koyduk. Ama bundan önceki de 18 aydı tezkere zaten, onun için bizim tavrımız nettir. Bu siyasi duruşumuzu her yerde göstereceğiz" dedi.

GÜNDEM Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na: 8-10 kişi birleşip Erdoğan'ı yenecekler! Sizin kendinize güveniniz yok mu?

OYNAT 00:55 Muharrem İnce'den CHP'ye: Siz iktidar olsanız bu memleketin anasını ağlatırsınız CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, kendisine yer vermeyen CHP'ye yakın kanallara sitem etti.



Partisinin MYK toplantısı sonrası konuşan İnce, 'CHP'den istifa edip parti kurarsan Halk TV'de, KRT'de Tele1'de haber olamazsın. Bir parti kurmuşuz, bana bir dakika ayırıyorlar. CHP'li belediyelerden para almamakla, genel merkezden para almamakla susturulmuş bir muhalefet basını var' dedi. BiP'te paylaş

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