Muharrem İnce'den yeni parti kuracağı iddiasıyla ilgili önemli açıklama: İktidara da muhalefete de karşıyım

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı sonrası'nda ana muhalefet partisi için çalkantılı günler yaşanıyor. Yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım” ifadelerini kullanmıştı.

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Muharrem İnce'den yeni bir açıklama daha geldi. Superhaber.tv yazarı Nuran Yıldız, İnce'nin "İktidara da, muhalefete de karşıyım!" dediğini aktardı. Yıldız, İnce ile olan görüşmesini şu satırlarla aktardı:

OYNAT 02:17 'Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik' CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te canlı yayına konuk oldu. İnce, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li İnce, seçimi kaybetme nedenini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çağrış şekli olarak açıkladı. BiP'te paylaş

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İktidara da muhalefete de karşıyım!

Başlıktaki cümle Muharrem İnce’ye ait.

"CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı adayı yapılıp, partisinin üzerinde oy alan, mükâfat olarak da kurultayda en arkaya, tuvalet kapılarına yakın oturtulan Muharrem İnce’ye.

“Yeni parti kuruyor” söylentilerinin üzerine aradım, “Hayırdır, öz hakiki CHP mi geliyor?”

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Benzetmem otobüs firmasına benzediği için gülüp geçtik.

Öyle bir cümle söyledi ki, altını çizmek gerek:

'İktidara da, muhalefete de karşıyım!'

Bu cümle, nereye gideceğini bilemeyen, oy verdiği partiye kerhen oy verenlerin sloganı olabilir.

O hiçbir yere ait olmayanların damarını yakalar, bireysel değil akılsal, çıkarcı değil vefalı bir girişim başlatırsa ölü toprağı serili siyasetimizin hareketlenme olasılığı yükselir."

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