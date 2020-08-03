Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Muharrem İnceden yeni parti kuracağı iddiasıyla ilgili önemli açıklama İktidara da muhalefete de karşıyım
POLİTİKA

Muharrem İnce'den yeni parti kuracağı iddiasıyla ilgili önemli açıklama: İktidara da muhalefete de karşıyım

Muharrem İnce'den yeni parti kuracağı iddiasıyla ilgili önemli açıklama: İktidara da muhalefete de karşıyım

Yeni parti kuracağı iddiasıyla CHP içinde deprem etkisine sebep olan Muharrem İnce'den yeni bir açıklama geldi. İnce, "İktidara da muhalefete de karşıyım" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce
Muharrem İnce

CHP’nin 37. Olağan Kurultayı sonrası'nda ana muhalefet partisi için çalkantılı günler yaşanıyor. Yeni bir parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, “Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım” ifadelerini kullanmıştı.

Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İnce'yi ti'ye aldı: Tek derdimiz seçim sonrası nerede olduğunu bulmak olacak
GÜNDEM
Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İnce'yi ti'ye aldı: Tek derdimiz seçim sonrası nerede olduğunu bulmak olacak

Muharrem İnce'den yeni bir açıklama daha geldi. Superhaber.tv yazarı Nuran Yıldız, İnce'nin "İktidara da, muhalefete de karşıyım!" dediğini aktardı. Yıldız, İnce ile olan görüşmesini şu satırlarla aktardı:

'Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik'
OYNAT 02:17
'Biz seçimi gel bakalım Muharrem'le kaybettik'
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te canlı yayına konuk oldu. İnce, 24 Haziran seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'li İnce, seçimi kaybetme nedenini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çağrış şekli olarak açıkladı.


İktidara da muhalefete de karşıyım!

Başlıktaki cümle Muharrem İnce’ye ait.

"CHP tarafından Cumhurbaşkanlığı adayı yapılıp, partisinin üzerinde oy alan, mükâfat olarak da kurultayda en arkaya, tuvalet kapılarına yakın oturtulan Muharrem İnce’ye.

“Yeni parti kuruyor” söylentilerinin üzerine aradım, “Hayırdır, öz hakiki CHP mi geliyor?”

Çok konuşulacak iddia: İnce’nin kuracağı partiye 20’den fazla CHP'li milletvekili geçecek
GÜNDEM
Çok konuşulacak iddia: İnce’nin kuracağı partiye 20’den fazla CHP'li milletvekili geçecek

Benzetmem otobüs firmasına benzediği için gülüp geçtik.

Öyle bir cümle söyledi ki, altını çizmek gerek:

'İktidara da, muhalefete de karşıyım!'

Bu cümle, nereye gideceğini bilemeyen, oy verdiği partiye kerhen oy verenlerin sloganı olabilir.

O hiçbir yere ait olmayanların damarını yakalar, bireysel değil akılsal, çıkarcı değil vefalı bir girişim başlatırsa ölü toprağı serili siyasetimizin hareketlenme olasılığı yükselir."

Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması: Memleket için doğru karar aldığımda açıklarım
GÜNDEM
Muharrem İnce'den yeni parti açıklaması: Memleket için doğru karar aldığımda açıklarım
Abone Ol Google News
İnsanlık için sesini yükselt!

İnsanlık için sesini yükselt!

TÜRGEV'den homoseksüellik dayatmasına karşı net duruş ve çağrı.
İktidara da muhalefete de karşıyım

İktidara da muhalefete de karşıyım

​Muharrem İnce'den yeni parti iddialarıyla ilgili önemli açıklama.
Endişe duyuyoruz

Endişe duyuyoruz

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saati açıkladı.
Talihsiz ve<br>beyhude bir gayret

Talihsiz ve
beyhude bir gayret

​Milli Savunma Bakanlı'ğından Bahreyn'e tepki.
'Yanına kalmayacak'

'Yanına kalmayacak'

​Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Çeşme'deki darp olayına tepki.
Türkiye'den <br>bir transfer daha

Türkiye'den
bir transfer daha

​Burak Yılmaz'ın ardından genç yeteneği de aldılar.

14 güne dikkat!

14 güne dikkat!

Bilim Kurulu üyesinden ​tatilden dönenlere uyarı.

Süper Lig'in<br> yıldızı transfer oluyor

Süper Lig'in
yıldızı transfer oluyor

Mensah'ın anlaştığı takımı açıkladılar.

Burası Zeytinburnu

Burası Zeytinburnu

Canını hiçe sayan vatandaş refüjde mangal yaptı...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.