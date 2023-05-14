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Muharrem İnce'nin sandığından Kılıçdaroğlu çıktı

14 Mayıs seçimlerinde oy sayımları devam ederken siyasi parti liderlerinin oy kullandığı sandıkların sonucu da belli olmaya başladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci çıkmasının ardından Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sandığından çıkan isim de belli oldu. İnce'nin oy verdiği Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4617 numaralı sandıkta en çok oyu Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

22:50 . 14/05/2023 Pazar
AA
Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce - Kemal Kılıçdaroğlu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıkta en fazla oyu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aldı.

İnce'nin oy verdiği Çankaya Yaşamkent Mahallesi'ndeki Şener Çakmak Anadolu Lisesinde 4617 numaralı sandıkta 361 oy kullanıldı.

Sayım sonuçlarına göre, Kemal Kılıçdaroğlu 296 oyla birinci oldu.

Sandıktan cumhurbaşkanı adaylarından Recep Tayyip Erdoğan'a 50, Muharrem İnce'ye 3, Kemal Kılıçdaroğlu'na 296 ve Sinan Oğan'a 12 oy çıktı.


14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...


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