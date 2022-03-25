Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 13. yılında anılıyor. Helikopterin düşmesi sonucu beraberindeki 5 kişiyle yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, darbe karşıtı söylemleri ve ilkeli duruşuyla Türk siyasinde iz bıraktı.

Mustafa Destici

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de, Muhsin Yazıcıoğlu’nu anlattı: “Her şeyden önce milletin adamıydı ve milli iradenin yanındaydı. Milli iradeye müdahale edildiği ve herkesin geri durduğu dönemlerde, örneğin 28 Şubat sürecinde cesurca meydana çıktı. (Yazıcıoğlu’nun vefatı) Sadece biz değil, bütün Türkiye kahir ekseriyetle bu hadisenin bir suikast ya da sabotaj olduğuna inanıyor.”