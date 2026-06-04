Mülki idare amirlerine sosyal medya rehberi

Yakında yayınlanacak Mülki İdare Amirleri Sosyal Medya Kullanım Rehberi ve Yönergesi ile sosyal medyanın kamu hizmetlerinin duyurulması ve dezenformasyonla mücadelede daha etkin kullanılmasının amaçlanıyor. Rehberde aynı zamanda kamu görevlilerinin karşı karşıya kalabileceği dijital risklere karşı dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verildi. İşte o rehberdeki uyarılardan bazıları: