Mülki idare amirlerine sosyal medya rehberi

Vali ve kaymakamlar başta olmak üzere mülki idare amirlerinin sosyal medya kullanımına ilişkin kapsamlı bir rehber ve yönerge hazırlandı.
Yakında yayınlanacak Mülki İdare Amirleri Sosyal Medya Kullanım Rehberi ve Yönergesi ile sosyal medyanın kamu hizmetlerinin duyurulması ve dezenformasyonla mücadelede daha etkin kullanılmasının amaçlanıyor. Rehberde aynı zamanda kamu görevlilerinin karşı karşıya kalabileceği dijital risklere karşı dikkat edilmesi gereken hususlara da yer verildi. İşte o rehberdeki uyarılardan bazıları:
FOTOĞRAF SAYGINLIĞA ZARAR VERMESİN
* Sosyal medya hesabı oluştururken kullanılan platformun niteliği ve içeriği dikkate alınmalı.
* Gerçek dışı veya sahte kimlikler oluşturulmamalı.
* Profil fotoğrafları kamu görevinin saygınlığına zarar vermeyecek şekilde seçilmeli. *Kurumsal e-posta adresleri kişisel sosyal medya hesaplarında kullanılmamalı.
* Aile bireylerinin kamu görevi üzerinden görünürlük sağlamasına izin verilmemeli.
TAKİPLEŞMEDE SEÇİCİ OL
* Takip ve etkileşim ilişkilerinde seçici davranılmalı.
* Siyasi tarafgirlik görüntüsü oluşturabilecek yakın sosyal medya ilişkileri kurulmamalı. Nefret söylemi, ayrımcılık, şiddet ve kutuplaştırıcı içerikler paylaşan hesaplar takip edilmemeli.
KAVGADAN KAÇININ
* Beğeni, yorum ve yeniden paylaşım (retweet vb.) işlemlerinin de paylaşım kadar sorumluluk doğurduğu bilinmeli.
* Tartışma, polemik ve kişisel kavgalardan uzak durulmalı.
* Ani ve öfkeli tepkiler verilmemeli.
* Saygı, nezaket ve hoşgörü çerçevesi korunmalı.
* Kırıcı, saldırgan ve küçültücü üslup kullanılmamalı.
GÖREV CİDDİYETİNE UYGUN PAYLAŞIM
* Ayrımcılık, nefret söylemi, ırkçılık, siber zorbalık ve şiddet içerikli paylaşımlar yapılmamalı.
* Kurum adına açıklama yapıldığı izlenimi oluşturulmamalı, kurumsal açıklamalar resmi hesaplardan yapılmalı.
* “Bu görüşler şahsıma aittir” benzeri ifadelerin etik sorumluluğu ortadan kaldırmadığı bilinmeli.
* Fotoğraf ve video paylaşımlarında, görev ciddiyetine uygun ortamlar tercih edilmeli.
* Resmî belge ve bilgilerin istemeden görünmesine yol açabilecek fotoğraf ve videolardan kaçınılmalı.