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İZMİR

Mülteciler için okul yapılacağı iddiasına İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yalanlama

Milli Mücadele kahramanı Mustafa Necati Bey'in adını taşıyan, İzmir'in Konak ilçesindeki okulun yıkılıp yerine mülteciler için okul yapılacağı iddiası yalanlandı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada okulun depreme dayanıklı olmadığı için yıkılacağı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Mülteciler için okul yapılacağı iddiasına İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünden yalanlama
(Arşiv)

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Konak ilçesindeki Necatibey Ortaokulu olarak kullanılan binanın depreme dayanıklı olmadığı için yıkım kararı verildiği ve bölgenin ihtiyacını karşılayamaz durumda olması nedeniyle yerine 32 derslikli yeni deprem yönetmeliğine uygun tam donanımlı okul binası yapılacağı belirtildi.

Bölgedeki tüm çocuklara hizmet verecek

Söz konusu okulda iddia edildiği gibi mülteci çocukların değil mahalledeki çocukların eğitim göreceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Necatibey Ortaokulu tescilli bina olmayıp tescil edilmesi de ilgili kurul tarafından uygun görülmemiştir. Yerine yapılacak yeni okul binası 32 derslikli olup bölgenin eğitim ihtiyacını karşılayacak ve mülteci çocuklar için değil bölgedeki okul çağındaki tüm çocuklarımıza hizmet verecektir. 32 derslikli yeni okul binasının yapım ihalesi gerçekleştirilmiş olup, en kısa sürede öğrencilerimizin hizmetine sunulacaktır."

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İzmir'de depremin ardından temelleri atılan konutlarda sona yaklaşıldı: 30 Ekim'de teslimler başlayacak
FOTOĞRAF 8
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İzmir'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen, 115 kişinin yaşamını yitirdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yerinde ve rezerv alanda dönüşüm projeleri başlatıldı. Şehir içinde belirlenen 7 proje alanındaki inşaatlarda ise sona yaklaşıldı.
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Konutların, depremin yıl dönümü olan 30 Ekim'de teslim edilmeye başlanacağını açıklayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, 7 proje alanında bin 444 tane konutun yapımı ile ilgili iş ve işlemler hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz depremin yıldönümü olan 30 Ekim tarihinde bu konutları vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. İnşallah 30 Ekim tarihinde teslime başlayacağız dedi.
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Depremin ardından çalışmaların hızlıca başlatıldığını belirten Albayrak, Depremin ardından sayın bakanımız Murat Kurum ile hasar tespit çalışmalarımızı ve enkaz çalışmalarımızı şehir içinde bitirdikten sonra 7 proje alanında proje çalışmalarımızı tamamladık. TOKİ Başkanlığı'mız ile bu bölgelerin inşaat ihalelerini gerçekleştirdik. Şubat 2021'de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla inşaatlarımızın temel atma törenini gerçekleştirdik diye konuştu.
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Öte yandan yeni yapılan Şehir Hastanesi yanındaki inşaatların devam ettiğini söyleyen Albayrak, Şehir hastanemizin yanında 375 hektarlık alanda 3 bin 649 konutun yapımına da başlandı. 8 etap halinde çalışmalarımız devam ediyor. Orada da konutlarımızı yılbaşı itibarıyla teslim etmeye başlayacağız. Depremde evleri hasar gören bin 569 vatandaşımıza yaptığımız kira yardımları devam ediyor. Kira yardımları konutlar teslim edilene kadar devam edecektir dedi.
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Başta birinci proje alanı olmak üzere şehir içindeki diğer proje alanlarını da en kısa sürede teslim etmeyi hedeflediklerini belirten Albayrak, Biz birinci proje alanını 30 Ekim'e yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah 30 Ekim'de çoğunluğunu teslim etmiş olacağız. Bu konutları yalnıza deprem konutu olarak görmemek lazım. Sayın bakanımız İzmir'de bir dönüşümün başlamasını istiyor. Bu konutların da bu dönüşüme öncülük etmesini istiyor. Belediye başkanlarına kentsel dönüşüm konusunda bir rol model olmasını amaçlıyoruz. Her proje alanı farklılık arz ediyor. Birinci proje alanında 228 konut ve 15 ticari alan bulunuyor. Buradaki dairelerimiz 2 1 dairelerdir. Büyüklükleri de 90 metrekaredir. Bu daireler hiçbir ölü alan oluşmayacak şekilde projelendirildi. Bazı proje alanlarında 3 1 daireler de bulunuyor diye konuştu.
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İzmir'de depremin ardından temelleri atılan konutlarda sona yaklaşıldı: 30 Ekim'de teslimler başlayacak
İzmir'de, geçen yıl meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yapımına başlanan 7 proje alanındaki inşaatlarda sona yaklaşıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, depremin yıl dönümü olan 30 Ekim'de konutların teslim edilmeye başlanacağını açıkladı.


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