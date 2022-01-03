Gündem Murat Geziciye göre Hamidiye Suyu CHP kurmuş
POLİTİKA

Murat Gezici’ye göre Hamidiye Su’yu CHP kurmuş

Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici, katıldığı bir canlı yayında, 1902’de 2. Abdülhamid döneminde kurulan Hamidiye Su'yun CHP’li eski İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulduğunu öne sürdü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Gezici’ye göre Hamidiye Su’yu CHP kurmuş
Murat Gezici

Yüz yılı aşkın geçmişe sahip, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Hamidiye A.Ş'nin CHP zamanında kurulduğuna yönelik iddia, sosyal medyanın gündeminde.

Bu iddianın sahibi, bir süre önce Türkiye'nin teknoloji ihraç edemediğine yönelik sarfettiği sözlerle gündeme gelen Kamuoyu Araştırmacısı Murat Gezici.

"CHP'Lİ ESKİ BAŞKAN KURDU"

CNN TÜRK canlı yayınına katılan Gezici, Hamidiye Su'yun CHP’li eski İBB Başkanı Ahmet İsvan tarafından kurulduğunu iddia etti.

2. ABDULHAMİD DÖNEMİNE DAYANIYOR

Oysa, Hamidiye'nin tarihi, 2. Abdülhamid dönemine dayanıyor. Şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla 2. Abdülhamid’in emriyle kurulan ilk komisyonla çalışmalara başlanmıştı.

HAMİDİYE'NİN TARİHİ

Hamidiye Su'yun internet sitesinde yer alan tarihçede, şu bilgilere yer veriliyor: Hamidiye’nin tarihi, şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdülhamid’in emriyle kurulan ilk komisyonla başlamıştır. 1898 Yılında yapılan projeye göre, Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz’ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar 20 maslakta toplanmıştır. 1900’da tesisin büyük bölümümün tamamlanmış, suyun verilmesi ve resmen kabulü 26 Mayıs 1902’de gerçekleşmiştir.

İBB etkinliğinde Hamidiye su yer bulamadı
OYNAT 00:17
İBB etkinliğinde Hamidiye su yer bulamadı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen 2019-2020 Yolu Kültür Sanat açılışında davetlilere Hamidiye su yerine Damla firmasına ait şişe sular ikram edildi.

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