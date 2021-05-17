Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: Sofi Nurettin kod adlı terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sona erdi. Erdoğan toplantı sonrası müjdeli bir haber paylaştı.

Milli İstihbarat Başkanlığı'nın yerini belirlediği PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli teröristin ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadın sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye'deki faaliyetlerin başına geçmiştir. Bu terörist Fırat Kalkanı, Zeytindalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının sorumlusudur. Gara'da 13 masum insanımızın şehit edilmesi talimatını verenlerden biri de bu teröristtir." ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: PKK'nın Suriye sorumlusu öldürüldü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'MİT'in uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde PKK'nın sözde Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir. Pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur.' dedi. BiP'te paylaş

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PKK-YPG'nin Irak ve Suriye'de saklanan elebaşlarının tamamını etkisiz hale getirene kadar operasyonların süreceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu önemli ele başının etkisizleştirmede görev alan istihbaratçı ve özel harekatçılarımızı tebrik ediyor, her birinin alnından öpüyorum." dedi.

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HDP'li yöneticiler ile PKK terör örgütünün yönetici kadrosu.

GARA'DAKİ 13 ŞEHİDİN DE SORUMLUSU Terörist Sofi Nurettin'in terör örgütü YPG'nin Suriye Genel Sorumlusu olduğu 2015-2020 yıllarında Türkiye'ye yönelik tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin sorumlu yöneticisi olduğu belirtildi. Sofi Nurettin, son olarak şubat ayında Gara'da gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 operasyonu sırasında TSK'ya karşı eylemleri komuta etmiş ve 13 vatandaşın şehit edilmesi talimatını vermişti. Teröristin örgütün Suriye genel sorumlusu olarak Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekâtları sırasında TSK'ya karşı yürütülen faaliyetleri yönettiği belirtildi. Terör örgütüne ağır zayiat verdirilen bu harekâtlardan sonra terörist Sofi Nurettin'in bir süre göz önünde olmadığı belirlendi. Terörist Sofi Nurettin'in bu süre içinde Suriye'den ayrıldığı değerlendirildi. IRAK'TA OLDUĞU GİZLİ TUTULUYORDU

Sofi Nurettin'in yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi de analiz ederek Sofi Nurettin'in Irak alanına geçtiğini tespit etti. Sofi Nurettin'in yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye'de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi de analiz ederek Sofi Nurettin'in Irak alanına geçtiğini tespit etti. Ayrıca, yürütülen çalışmalarda, PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için YPG Suriye Sorumluluğu görevinde bulunmuş olan Sofi Nurettin'in Irak alanına geçişinin örgüt tarafından saklı tutulduğu belirlendi. REKLAM Bunun üzerine, kurulan özel ekip, Sofi Nurettin'in yeni görevi ve Irak'ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü. Sofi Nurettin'in geçmiş dönemde aldığı görevler, kişilik özellikleri, üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok faktör göz önünde bulunduruldu. Profil çalışmasının sonuçları ve sahadan intikal eden bilgiler doğrultusunda Sofi Nurettin'in; Gara alanında Murat Karayılan ile birlikte sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sofi Nurettin'in PKK kampındaki görüntüsü. Sofi Nurettin ve Bahoz Erdal.

YEREL MUHATAPLAR DA DOĞRULADI

Sofi Nurettin'in etkisiz hale getirildiği, MİT'in Irak'taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi. Sofi Nurettin'in, hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğu bildirildi. Terörist Sofi Nurettin'in öldürülmesinin, örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için gizli tutulmaya çalışıldığı belirtildi.

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YPG PKK BAĞLANTISINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYDU

Güvenlik kaynakları, terör örgütü PKK/KCK yönetimince Irak'ta bulunduğu gizlenmeye çalışılan YPG Suriye Genel sorumluluğu görevini de yürüten terörist Sofi Nurettin'in bu bölgede etkisiz hale getirilmesinin PYD/YPG'nin, PKK/KCK terör örgütünün Suriye kolu olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK TÜM SALDIRILARIN EMRİNİ VEREN ÜST DÜZEY TERÖRİST

1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Sofi Nurettin kod adlı Nurettin Halef El Muhammed, 1995'te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti.

Sofi Nurettin ve Bahoz Erdal.

MURAT KARAYILAN’ın AKIL HOCASIYDI

1990 yılında terör örgütüne katılan, PKK Merkez Komitesi ve HPG Askeri Konsey Üyesi olan Sofi Nurettin kod Nurettin Halef El Muhammed, 1995’te Van/Başkale kırsalında grup sorumluluğu, 2007 yılına kadar Hakkari-Yüksekova-Şırnak sorumluluğu, 2007 yılından sonra ise Diyarbakır sorumluluğu görevlerini üstlenmişti. REKLAM 2009 yılında, halihazırda Murat Karayılan’ın yönettiği örgütün silahlı kanadı HPG’nin başına getirilen Sofi Nurettin kod Halef el Muhammed, bu görevi sırasında, kamu binaları ve yöneticililerinin ele geçirilmesini hedefleyen Beytüşşebap baskını gibi çok sayıda ses getirici eylemi yönetmişti. 2013 yılında HPG sorumluluğu görevini Cemal kod Murat Karayılan’a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Sofi Nurettin, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye Genel Sorumlusu oldu. Suriye Genel Sorumlusu olarak Suriye sınır hattından ülkemize yönelik gerçekleştirilen tüm silahlı eylem ve faaliyetlerin en tepedeki yöneticisi konumunda bulunan Sofi Nurettin, Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerimize karşı silahlı faaliyetleri yönetti. REKLAM Ayrıca, Sofi Nurettin kod Halef el Muhammed, TSK tarafında Gare alanında Şubat ayında gerçekleştirilen Pençe-Kartal-2 operasyonu esnasında güvenlik güçlerimize karşı yürütülen faaliyetleri organize eden en üst düzey sorumlu terörist olarak 13 masum vatandaşımızın şehit edilmesi emrini verdi.

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