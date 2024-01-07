Murat Kurum çok hızlı başladı: Ulaştırma Bakanı ile ‘Çilesiz İstanbul’ toplantısı

Türkiye 31 Mart 2024 pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne odaklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İstanbul başta olmak üzere 26 ilin adayını açıkladı. AK Parti İstanbul adayı resmen Murat Kurum oldu.

"ÇİLESİZ İSTANBUL PROJELERİMİZİ KONUŞTUK"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz. Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız." ifadesini kullandı.

Kurum, "Sadece İstanbul" etiketiyle toplantıya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.





İstanbul’u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz!



Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz.



İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın @a_uraloglu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk.



İstanbul’un… pic.twitter.com/HKpuiRxQG3 — Murat KURUM (@murat_kurum) January 7, 2024

'ŞEHRİN KARMAŞASI EN HIZLI ŞEKİLDE GİDERİLECEK'

Murat Kurum, ilk toplantısını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile yaptı. Bakan Uraloğlu ile İstanbul'un ulaşım sorunları hakkında değerlendirmede bulunan Kurum, raylı sistemlerle ilgili projelerini konuştu.

Şehrin karmaşasının en hızlı şekilde giderileceğini söyleyen Kurum'un haritada Büyük İstanbul Tüneli ve Gayrettepe Metro Hattı'nı işaret ettiği bölge dikkat çekiyor.

BÜYÜK İSTANBUL TÜNELİ

İstanbul Boğazı’nın altından geçecek 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli’nde, tek tüpte hem karayolu hem de demiryolu olacak. Tünelde, ortadan geliş ve gidiş olmak üzere demiryolu, üst ve altta da lastik tekerli araç geçişine uygun iki şeritli yol bulunacak. Büyük İstanbul Tüneli projesi ile TEM Otoyolu Hasdal Kavşağı’ndan, Ümraniye Çamlık Kavşağı’na kadar uzanacak. Bu proje ile ulaşım 14 dakikaya düşecek. Projenin 2028 yılında hizmete alınması planlanıyor.

GAYRETTEPE METRO HATTI

İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Hattının, İstanbul Havalimanı-Kağıthane kısmı geçen yıl hizmete alındı. Bu yılın ilk çeyreğinde Kağıthane-Gayrettepe kısmının açılması planlanıyor.





"YENİDEN YÜKSELİŞ DÖNEMİ BAŞLAYACAK"

Murat Kurum, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada da ulaşım konusuna dikkat çekmişti.

Kurum, “İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız. Ulaşım çilesi bitene kadar, sokakları güvenle dolana kadar durmayacağız. İstanbul'da değişim zamanı artık gelmiştir. İstanbul'u özüne döndüreceğiz. Bizim bu seçimde rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizliktir, ihmalkarlıktır, algı belediyeciliğidir, karmaşa ve sistemsizliktir, İstanbul halkına söz verip tutmayanlar, duraklama dönemine sokanlardır. İstanbul'da duraklama dönemi bitip yeniden yükseliş dönemi başlayacak” ifadesini kullanmıştı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde kentsel dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.







