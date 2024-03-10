Murat Kurum'dan İmamoğlu'na 'kentsel dönüşüm' tepkisi: Sokağa çıkmaması lazım!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 3 blok ve 73 dairenin anahtar teslim törenindeki konuşmasında, seçime 20 gün kaldığını söyledi.
- Kurum, mevcut İBB yönetiminin verdiği 100 bin konut vaadinin 5 binini bile yapamadığını, kendilerinin sadece Üsküdar'da 15 bin bağımsız bölümde kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Türkiye'nin en büyük bütçesiyle 5 yılda İstanbul'a sadece 5 bin konut yapan bir başkanın sokağa çıkmaması gerektiğini söyleyen Kurum, şöyle devam etti:
- "Ama yüzü kızarmıyor. Sempozyum var, kentsel dönüşüm yok. Reklam var, kentsel dönüşüm yok. Konser, eğlence var, kentsel dönüşüm yok. Ortada deprem gerçeği var başkan yok, plan yok, proje yok, hazırlık yok. 1 Nisan'da kentsel dönüşüme milletimizle beraber bundan önce nasıl yaptıysak başlayacağız. 650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen İstanbullu hemşehrilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına biz kavuşturacağız. Biz hep eserden, hep hizmetten yana olduk. Bizim 1 Nisan'dan itibaren gecemiz gündüzümüz İstanbul olacak."
"Bu kardeşiniz İstanbul'un bütün sorunlarını teker teker çözecek"
Kurum, İstanbul'un trafik çilesinin çözülmemesinin en büyük sebebinin ilgisizlik ve ihmalkarlık olduğunu kaydetti.
- Törene AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti ve MHP ilçe başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.