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Murat Kurum’dan Yeniden Refah seçmenine Ayasofya mesajı: Tavırlarına şaşıyorum

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum "Yeniden Refah Partisi'nin tavrına şaşırıyorum. Ayasofya'nın zincirlerini kırıp açanlara oy vereceklerini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

00:58 - 20/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:17 - 20/03/2024 Çarşamba
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Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum açıklama yaptı.
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum açıklama yaptı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum KRT kanalına konuk oldu.

Yeniden Refah Partisi'nin oylarını bölmeyeceğini ifade eden Kurum, "
Yeniden Refah Partisi'nin tavrına şaşırıyorum. Çünkü Erbakan hocamızın hayali İstanbul'du. Yeniden Refah Partili seçmen sandığa gittiğinde vereceği oyun kime yarayacağını net bir şekilde düşünüp iradesini sandığa yansıtacaktır. Kendisine yapılan eziyetin sandıkta net bir şekilde cevabını verecektir"
ifadelerini kullandı.

AYASOFYA MESAJI

Kurum ayrıca, "
Bir tarafta Ayasofya'nın zincirleri kırılsın, ibadete açılsın diyen bir anlayışa mı; diğer tarafta Ayasofya müze olsun, müze olmaya devam etsin diyen bir anlayışa mı oy vereceğini Yeniden Refah Partili seçmenimiz takdir eder
" şeklinde konuştu.

AKILLARA NECMETTİN ERBAKAN'IN O SÖZLERİ GELDİ

Necmettin Erbakan: Eğer Ayasofya'da ezanlar okunuyor, Hakk'ın sesi bütün dünyaya ilan ediliyorsa, o zaman biliniz ki; Türkiye'de Milli Görüşçüler hakimdir, inananlar hakimdir.


“Yeniden Refah İmamoğlu’na kazandıracağız dedi”
“Yeniden Refah İmamoğlu’na kazandıracağız dedi”

Söz Milletin’in bu bölümünde bir vatandaş Yeniden Refah partisinin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayının “CHP’nin gizli ittifakı” olduğunu söyledi. Vatandaş bunun sebebini, Yeniden Refah partisinin İstanbul adayının CHP’nin seçim çadırına giderek hep birlikte kazanacaklarını söylemesi ve İmamoğlu’na kazandıracaklarını ima etmesi olarak açıkladı. Vatandaş aynı zamanda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a seslenerek, “28 Şubat Postmodern darbesinde Necmettin Erbakan Hocamızı boncuk boncuk terletenler kimlerdi? Asıl sizin hesap soracağınız yer orasıdır, o anlayıştır. Ama siz bugün o zihniyete hesap sormuyorsunuz da Recep Tayyip Erdoğan’dan hesap sormaya çalışıyorsunuz. Şunu da net bil ki, Recep Tayyip Erdoğan o hesabı sana bırakmadı; o hesabı gördü, şu anda hapisteler” dedi.


#Murat Kurum
#Yeniden Refah Partisi
#Ayasofya
#Necmettin Erbakan
40 dakika önce
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