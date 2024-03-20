Murat Kurum’dan Yeniden Refah seçmenine Ayasofya mesajı: Tavırlarına şaşıyorum

Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum açıklama yaptı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Adayı Murat Kurum KRT kanalına konuk oldu.
Yeniden Refah Partisi'nin oylarını bölmeyeceğini ifade eden Kurum, "
Yeniden Refah Partisi'nin tavrına şaşırıyorum. Çünkü Erbakan hocamızın hayali İstanbul'du. Yeniden Refah Partili seçmen sandığa gittiğinde vereceği oyun kime yarayacağını net bir şekilde düşünüp iradesini sandığa yansıtacaktır. Kendisine yapılan eziyetin sandıkta net bir şekilde cevabını verecektir"
ifadelerini kullandı.
AYASOFYA MESAJI
AYASOFYA MESAJI
Kurum ayrıca, "
Bir tarafta Ayasofya'nın zincirleri kırılsın, ibadete açılsın diyen bir anlayışa mı; diğer tarafta Ayasofya müze olsun, müze olmaya devam etsin diyen bir anlayışa mı oy vereceğini Yeniden Refah Partili seçmenimiz takdir eder
" şeklinde konuştu.
AKILLARA NECMETTİN ERBAKAN'IN O SÖZLERİ GELDİ
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40 dakika önce