Gündem Müsilaj sorununa acil çözüm için YÖK akademisyenlerle görüşecek
İSTANBUL

Müsilaj sorununa acil çözüm için YÖK akademisyenlerle görüşecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin gelecek hafta YÖK'te düzenleyecekleri toplantıda, üniversitelerde yürütülen bilimsel çalışmaları ve acil önlemleri değerlendireceklerini ve kamuoyu ile paylaşacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi AA
Müsilaj sorununa acil çözüm için YÖK akademisyenlerle görüşecek
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu konusunda YÖK'te düzenleyecekleri toplantıya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin, üniversitelerimizde ilgili akademik birimlerde yapılmış ve halen sürmekte olan bilimsel çalışmalar ile bu çalışma sonuçlarının önerdiği acil önlemleri değerlendirmek ve kamuoyu ile paylaşmak üzere ilgili fakültelerimizin dekanları ve konunun uzmanı araştırma ekipleri ile önümüzdeki hafta içi yükseköğretim kurulunda bir araya geleceğiz.

Yeni YÖK olarak, üniversitelerimizin toplumsal sorunların çözümü konusunda ilgili bütün kurum ve kuruluşlarla ortak hareket ederek bilimsel katkılar sunması noktasında öncü kurumlar olmasını desteklemeye devam edeceğiz."

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