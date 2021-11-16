Gündem Müslümeyi arama çalışması 7 günde de devam ediyor
MERSİN

Müslüme'yi arama çalışması 7. günde de devam ediyor

Mersin'in Gülnar ilçesinde konargöçer yaşam sürdüren Yörük ailenin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme’nin çadırlarının önünde bisikletiyle oynarken kaybolması sonucu başlatılan arama çalışmasında 7. güne girildi. Karadan birçok ekip küçük Müslüme’yi ararken, havadan da termal kameralı dronelerle arama çalışması yapılıyor.

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Haber Merkezi İHA
Müslüme bulundu mu? Mersinde kaybolan Yörük Kızı Müslime Yağalı arama çalışmaları sürüyor
Bölgede süren arama çalışmalarında 7. güne girildi.

Konargöçer yaşam sürdüren Sarıkeçili Yörükler, Konya Bozkır bölgesinden kışı geçirmek için Mersin’in Gülnar ilçesi Yanışlı bölgesine geldi. Burada geçtiğimiz Çarşamba günü çadır kuran 7 çocuklu Mehmet ve Selvi Yağal ailesinin 2,5 yaşındaki kızı Müslüme aynı gün saat 17.00 sırlarında bisikletiyle oynarken ortadan kayboldu. Aile ve çevredekilerin yaptığı aramada bulunamayan küçük kız için haber verilmesi üzerine jandarma, itfaiye, AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgede süren arama çalışmalarında 7. güne girildi. 200 kişiden oluşan ekip, vadi, orman ve dağlık alanda arama çalışmasını sürdürürken, iz takip ve kokuya duyarlı köpeklerden destek alınmaya devam edildi. Havadan da termal kameralı dronelerle şu ana kadar 10 kilometrelik alan tarandı.

Öte yandan, ekiplerin her türlü detayı atlamadan titiz bir şekilde ele alıp değerlendirdiği belirtildi.

Yörük kız Müslüme 6 gündür aranıyor: 'Kaçırılma' ihtimali araştırılıyor
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Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti.
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Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.
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İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
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Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor. Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken; 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.<br>
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ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI<br><br>Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı.
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Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.
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Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.
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Yörük kız Müslüme 6 gündür aranıyor: 'Kaçırılma' ihtimali araştırılıyor
Mersin'de 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki Sarıkeçili Yörük kızı Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı ve drone destekli aramalarda Müslüme'nin henüz izine rastlanmazken, olayın üzerinden 5 gece geçti. 20 kilometrekarelik alandaki aramalarda bulunamayan Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerine savcılık kararıyla birçok kişinin ifadesine başvuruldu.


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