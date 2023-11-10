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Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yılında anılıyor. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet erkanı katıldı.

09:00 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 09:15 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıldönümünde tüm yurtta anılıyor.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret ediyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanında; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, komuta kademesi yer alıyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken, saatler 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇBİR GÜÇ ENGEL OLAMAYACAK


Devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:


"Vefatınızın 85'inci sene-i devriyesinde zatı alinizi, silah arkadaşlarınızı, kahraman şehitlerimizi yad ediyoruz.

İlk asrını büyük bir gururla geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hiçbir güç engel olamayacaktır."

#Mustafa Kemal Atatürk
#Anıtkabir
#Erdoğan
17 dakika önce
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