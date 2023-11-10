Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıldönümünde tüm yurtta anılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanında; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, yüksek yargı üyeleri, komuta kademesi yer alıyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HİÇBİR GÜÇ ENGEL OLAMAYACAK
Devlet erkanı Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:
İlk asrını büyük bir gururla geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hiçbir güç engel olamayacaktır."