Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yılı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile beraberindeki devlet erkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anıtkabir'de ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken, saatler 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken, saatler 09.05'te bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İlk asrını büyük bir gururla geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmak için aşkla çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyetini her alanda yüceltmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin yükselişine Türkiye Yüzyılı'nın inşasına hiçbir güç engel olamayacaktır."