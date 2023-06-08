Mustafa Sarıgül: CHP ile Türkiye Değişim Partisi birleşiyor

Sarıgül ayrıca, CHP'den aday gösterilmesine ilişkin de "TDP olarak ülkemizin geleceğini düşündük ve Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldık. Tamamen bir sürpriz oldu. Hiçbir talebimiz olmadığı olmadığı halde listelerin verilmesinden bir saat önce bana bir telefon geldi ve 'Sizden Erzincan'da görev istiyoruz' denildi" diye konuştu.