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Mustafa Sarıgül: CHP ile Türkiye Değişim Partisi birleşiyor

Mustafa Sarıgül, Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleşeceğini duyurdu. CHP listesinden Milletvekili seçilen Sarıgül, "TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir" dedi.

15:19 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti. (Arşiv: 06.04.2023)

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti. (Arşiv: 06.04.2023)

Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi, CHP'ye katılacak. Birleşme kararı, TDP'nin Parti Meclisi toplantısında alındı. Toplantıdan sonra açıklama yapan Sarıgül, "TDP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Sarıgül ayrıca, CHP'den aday gösterilmesine ilişkin de "TDP olarak ülkemizin geleceğini düşündük ve Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldık. Tamamen bir sürpriz oldu. Hiçbir talebimiz olmadığı olmadığı halde listelerin verilmesinden bir saat önce bana bir telefon geldi ve 'Sizden Erzincan'da görev istiyoruz' denildi" diye konuştu.

Seçime CHP listelerinden giren ve Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, daha önce yaptığı açıklamada TDP'nin kapatılmasının gündemlerinde olmadığını söylemişti.

Geçtiğimiz gün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Ama bilelim ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği olmasaydı seçilme şansım çok zayıftı" demişti.

Sarıgül ayrıca, seçildikten sonra TBMM'de yemin etmeyi beklemeyerek CHP'den istifa eden başka parti milletvekillerine de tepki göstermişti.



#Mustafa Sarıgül
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Türkiye Değişim Partisi
41 dakika önce
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