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Candaş Tolga Işık'tan İBB Başkan adaylığı için Mustafa Sarıgül iddiası

Cumhurbaşkanlığı seçim hezimeti sonrasında yerel seçimler öncesi değişimi başlatma görevi isteyen Ekrem İmamoğlu'nun talebine kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan karşı hamle geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık, CHP kulislerini sarsan bir iddia ortaya attı. Işık, Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak, Ekrem İmamoğlu yerine Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül isminin dillendirilmeye başlandığını öne sürdü.

14:52 . 8/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme fikrini dillendirmeye başlandığını iddia edildi.

İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme fikrini dillendirmeye başlandığını iddia edildi.

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak, Ekrem İmamoğlu yerine Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül isminin dillendirilmeye başlandığını öne sürdü.


Cumhurbaşkanlığı seçim hezimeti Millet İttifakı ve CHP'nin içerisinde dengeleri bozdu.


İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrasında 'değişim' mesajının dikkatleri çekmesinin ardından gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter hesabından bir kulis bilgisi paylaştı.

Işık,
"Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi değişim talebi karşılıksız kalınca Kemal Bey'le ipleri koparan Ekrem İmamoğlu yerine İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme fikrini dillendirmeye başladı. Sana Söz belediyeleri de kaybedeceğiz!"
ifadelerini kullandı.

Sarıgül: Böyle bir adaylık söz konusu değil

Işık, bir sonraki tweet'inde ise şu bilgileri aktardı:

"Az Ônce Mustafa Sarıgül aradı,
"Şu ana kadar bana gelen böyle bir şey olmadı. Ama şimdiden söyleyebilirim ki benim açımdan böyle bir adaylık söz konusu değil, olamaz da. Ben geri dönüp bakmam! Ayrıca bunu parti içinde kim dillendiriyorsa bilsin ki CHP'ye iyilik yapmıyor"
dedi.

İmamoğlu’na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı

2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler öncesi değişimi başlatma görevi isteyen Ekrem İmamoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu onay vermemişti. Yerel seçimlerden sonra kurultayın yapılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun değişim listesini reddetmişti.



Türkiye Değişim Partisi CHP ile birleşme kararı aldı

Öte yandan Mustafa Sarıgül’ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi (TDP), CHP ile birleşme kararı aldı. Sarıgül, "T
DP bugün elini taşın altına koymuştur ve Kılıçdaroğlu'nun yanında olmaya devam edecektir"
dedi.
Sarıgül ayrıca, CHP'den aday gösterilmesine ilişkin de
"TDP olarak ülkemizin geleceğini düşündük ve Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldık. Tamamen bir sürpriz oldu. Hiçbir talebimiz olmadığı olmadığı halde listelerin verilmesinden bir saat önce bana bir telefon geldi ve 'Sizden Erzincan'da görev istiyoruz' denildi"
diye konuştu.


CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek
CHP yandaşı Kongar ile Yanardağ 'Kılıçdaroğlu'na karşı değişim' diyen İmamoğlu'nu hedef aldı: Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik tartışma gırla gidecek

Kemal Kılıçdaroğlu'na 'istifa et' çağrısı yapıp 'değişim' mesajları veren İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu, CHP tarafından fonlanan Tele 1'de topa tutuldu. Kanalın Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nu CHP'ye operasyon çeken birisi olarak tanımlayıp, "Ben bu partinin daha sağa çekilmek için bir operasyon yürütüldüğü kanaatindeyim." dedi. İmamoğlu'nun Sultan Abdülhamid'i anan paylaşımına gönderme yapan Yanardağ, "Yine 'Abdülhamid de bizim Mustafa Kemal de bizim' diyerek kişiliksiz bir tutum mu takınacaksınız?" diye sordu. Programın ekran yüzü Emre Kongar ise Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun genel başkanlığa aday olacağını söyleyip, "Parti içerisinde her türlü münasebetsizlik, tartışma gırla gidecek" ifadelerini kullandı.

#Kemal Kılıçdaroğlu
#Ekrem İmamoğlu
#Mustafa Sarıgül
#seçim
#İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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