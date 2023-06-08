Candaş Tolga Işık'tan İBB Başkan adaylığı için Mustafa Sarıgül iddiası

İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme fikrini dillendirmeye başlandığını iddia edildi.
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak, Ekrem İmamoğlu yerine Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül isminin dillendirilmeye başlandığını öne sürdü.
Cumhurbaşkanlığı seçim hezimeti Millet İttifakı ve CHP'nin içerisinde dengeleri bozdu.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim sonrasında 'değişim' mesajının dikkatleri çekmesinin ardından gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter hesabından bir kulis bilgisi paylaştı.
Sarıgül: Böyle bir adaylık söz konusu değil
Işık, bir sonraki tweet'inde ise şu bilgileri aktardı:
İmamoğlu’na yakın hiçbir isim kendisine yer bulamadı
2024 yılında yapılacak olan yerel seçimler öncesi değişimi başlatma görevi isteyen Ekrem İmamoğlu'na, Kemal Kılıçdaroğlu onay vermemişti. Yerel seçimlerden sonra kurultayın yapılacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun değişim listesini reddetmişti.