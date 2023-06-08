Candaş Tolga Işık'tan İBB Başkan adaylığı için Mustafa Sarıgül iddiası

"Şu ana kadar bana gelen böyle bir şey olmadı. Ama şimdiden söyleyebilirim ki benim açımdan böyle bir adaylık söz konusu değil, olamaz da. Ben geri dönüp bakmam! Ayrıca bunu parti içinde kim dillendiriyorsa bilsin ki CHP'ye iyilik yapmıyor"