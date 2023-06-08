CHP’de değişim istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine yakın isimleri MYK’dan uzaklaştırmasının ardından ilk defa konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir kez daha “Değişim şart” dedi. İmamoğlu, "Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimi ile olmayacağının hepimiz bilincindeyiz. Değişimi sadece ben değil, toplum istiyor. Kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. İdeallerim uğruna görev almaktan çekinmem, çekinmedim" ifadelerini kullandı.

AYNI YOLDA YÜRÜYECEĞİM

Saraçhane’de İBB’nin yeni memurlarıyla bir araya gelen İmamoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir soru üzerine, geçen hafta yaptığı açıklamada net olarak güçlü bir değişimden bahsettiğini hatırlatan İmamoğlu şunları söyledi: “Bir özeleştiri, bir muhasebe gerekiyor. Bunun yapılması gereken hassas alanlar vardır. Şunun altını çizelim ne yazık ki, 9 yılda 3 kez Cumhurbaşkanlığı seçimi kaybettik. Bu seçimlerden sonra da aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. Bu, tabii genel merkezinden en ücra köşedeki örgütüne kadar, bu muhasebenin şart olduğunun altını çizmek gerekir. Ben aynı yerde devam ediyorum, değişim anlayışını en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Süreci takip ediyorum."

'YOLA DEVAM' DEMİŞTİ

14 Mayıs seçimlerinde yüzde 44.88 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci turda ise yüzde 47.82 oy alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybetmişti. Sonuçların ardından muhalif kesimde Kılıçdaroğlu'na istifa çağrıları yapılmıştı. Parti içinde tartışmalar sürerken son günlerde ise CHP'nin başına İmamoğlu'nun geçmeye çalıştığı iddiaları da gündemi meşgul ediyor. Kılıçdaroğlu, seçim gecesi “Yola devam” mesajı verse de ancak İmamoğlu değişim çağrısı yapmıştı. İmamoğlu'nun bu çağrısının ardından Kılıçdaroğlu, MYK’da İmamoğlu’na yakın isimlere yer vermemişti.

Seçime ayarlı kongre takvimi

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden yenik çıkan CHP'de kongre takvimi netleşti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kendini kurtarabilmek için çareyi kongre takvimini yerel seçime göre ayarlamakta buldu. Normal şartlarda 4 ayda bitmesi beklenen kongre sürecini 5 ay kadar uzatan CHP lideri, kongreyi 15 Ekim sonrasına bıraktı. Kongreyi sonbahar aylarına çekerek, kongre takvimiyle yerel seçim takvimini uç uça getiren Kılıçdaroğlu’nun, bu sayede isminin tartışılmasını engellemeye çalışacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu takvim ayarlamasıyla, yaklaşan seçimi de gerekçe gösterip “Böyle bir dönemde parti içi kavga mı olur?” deme şansı bulacak.











