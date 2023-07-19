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Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na şarkılı gönderme: Tutmayın yol verin gidene

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gizli toplantısı sosyal medyaya sızdırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarına şarkı sözleriyle göndermede bulundu. Sarıgül, Twitter hesabından paylaştığı gönderide "Tutmayın yol verin gidene gidene Cevap da vermem artık gücüme gidene" ifadelerini kullandı.

13:05 . 19/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gizli toplantısı sosyal medyaya sızdırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarına şarkı sözleriyle göndermede bulundu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, gizli toplantısı sosyal medyaya sızdırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarına şarkı sözleriyle göndermede bulundu.

CHP'den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi'ni kuran ve daha sonra yeniden CHP'ye katılma kararı alan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sarıgül, gizli toplantısı sosyal medyaya sızdırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP kurmaylarına şarkı sözleriyle göndermede bulundu.

'Tutmayın yol verin gidene'

Fikri Karayel’in ‘Yol’ adlı şarkısından bir bölüm paylaşan Sarıgül,
"Tutmayın yol verin gidene gidene Cevap da vermem artık gücüme gidene"
ifadelerini kullandı.

Sarıgül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismini etiket olarak tweet'ine ekledi.

İmamoğlu'ndan sızdırılan toplantı sonrası ilk açıklama: Bu gizli bir toplantı değil kimin sızdırdığını araştıracağız
İmamoğlu'ndan sızdırılan toplantı sonrası ilk açıklama: Bu gizli bir toplantı değil kimin sızdırdığını araştıracağız

CHP'nin ağır toplarıyla gerçekleştirdiği gizli toplantı sosyal medyaya sızan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bu toplantıların hep yapıldığını ve gizli bir tarafı olmadığını belirten İmamoğlu, "Konuşulan mevzular partinin konularıdır. Bunların hiçbir kelimesini sizin huzurunuzda konuşmayacağım. O masalarda konuşmaya devam edeceğim." dedi. Toplantıyı sızdıran kişinin araştırılacağını söyleyen İmamoğlu, "Ne olmuş nasıl olmuş, bunu seven kimler var, partinin içinde mi var dışında mı var ona da bakacağız. Ama biz partimizle ilgili mevzuları partimizin yetkilileriyle açık ve seçik bir aile meselesi gibi konuşuyoruz, konuşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



#Mustafa Sarıgül
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
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