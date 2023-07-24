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Mustafa Sarıgül'den İmamoğlu'na tepki: Siyasette omurgalı olan başarılı olur

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, belediye başkanları toplantısında yaşanan tartışmalarla ilgili konuştu. Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Siyasette kısa vadede başarı elde etmek isteyenlerin hayatları boyunca muvaffak olamayacaklarını belirten Sarıgül, ''Uzun vadeli mücadele edenler, dik duranlar, omurgalı olanlar başarılı olurlar'' ifadelerini kullandı.

21:22 . 24/07/2023 Pazartesi
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CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

Sarıgül, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Mustafa Sarıgül, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda yaşanan tartışmalara ilişkin sorusuna, "CHP'de değişim çağrılarına cevap veriliyor. Türkiye Değişim Partisi olarak biz de CHP ile birleştik. Bu da değişim için en önemli göstergedir. Her CHP'linin yapması gereken şey içe değil dışa dönük mücadeledir. Bizim görevimiz, 'CHP'ye bir oy nasıl kazandırabilirim?' hesabını yapmaktır. Gerçekler, genel merkezlerde değil, halkın arasındadır. Biz, halkın arasında olmaya devam edeceğiz." yanıtını verdi.


İmamoğlu'na tepki


Sarıgül, "Parti genel başkanı ile belediye başkanının bu kadar sert tartışmaya girmesi doğru mu?" sorusunu ise şöyle cevapladı:


"Bu tartışmaları, tamamen kişisel koltuk ve bireysel bir mücadele olarak görüyorum. Toplumsal ve ülkemizin yararına bir mücadele olarak görmüyorum. Bu tartışmayı ortaya çıkaranlar, kısa zamanda çıkan kaostan 'acaba ben faydalanır mıyım?' diyenlerdir. Bu nedenle siyaset bireysel değil, toplumsal mücadele yeri olmalıdır. Siyasette kısa vadede başarı elde etmek isteyenler, kesinlikle hayatları boyunca muvaffak olamazlar. Uzun vadeli mücadele edenler, dik duranlar, omurgalı olanlar başarılı olurlar. Gücünü bulunduğu koltuktan alanlar değil, gücünü önce Allah'tan, sonra kendi kişiliği ve yurttaşların desteğini alıp istikrarlı gidenler muvaffak olur."



CHP'li Bülent Kerimoğlu'ndan 'İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum' itirafı: Ekrem Bey PR'da oldukça başarılı
CHP'li Bülent Kerimoğlu'ndan 'İmamoğlu yüzünden sokağa çıkamıyorum' itirafı: Ekrem Bey PR'da oldukça başarılı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, belediye başkanları toplantısında Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile tartışma yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkili arasındaki gerilim sıcaklığını korurken katıldığı canlı yayında İmamoğlu'na ilişkin konuşan Kerimoğlu, "Ekrem Bey reklam, tanıtım, lansman, PR'da oldukça başarılı, yabancı dil hakimiyeti de var." diye konuştu. İmamoğlu'nun 'sokağa çıkamıyor' diyerek hedef aldığı Kerimoğlu sözlerinin devamında, "İBB'nin yapması gereken İstanbul Caddesi'nin dört yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve trafik kaosundan dolayı sokağa çıkamıyorum" dedi.

#Mustafa Sarıgül
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#politika
17 saat önce
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