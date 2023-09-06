Mustafa Sarıgül'den Özgür Özel'e 'aleyhinde çalışırım' gözdağı: Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altında kalır

"CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu anlatırım. Birisi çıksa partinin oylarını yüzde 45'e çıkartsa desteklerim ama böyle bir yapı yok şu anda. Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılırsa CHP baraj altı kalır"