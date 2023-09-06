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Mustafa Sarıgül'den Özgür Özel'e 'aleyhinde çalışırım' gözdağı: Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altında kalır

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanlığına adaylığını duyuran Özgür Özel'in açıklamalarını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olması durumunda Özel'in aleyhinde çalışacağını belirten Sarıgül, "Ben tarafım, öyle bir yarış olduğu zaman 950 tane delegenin evlerine giderek, Genel Başkan’ın partiye gerekli olduğunu anlatırım. Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altı kalır" dedi.

21:23 . 6/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mustafa Sarıgül, olası genel başkanlık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyledi.

Mustafa Sarıgül, olası genel başkanlık yarışında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini söyledi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, geride kalan gün katıldığı canlı yayında, CHP Genel Başkanlığına aday olup olmayacağına ilişkin soruya yanıt verdi.
"Biz kurultayda Kemal bey ile yarışabiliriz. Bu hainlik değildir."
diyen Özel,
"Bazıları diyor ki ‘Kemal beye ihanet mi ediyorsun?’ Kemal beyin başarısı için bir şeyleri eksik yapmak ihanettir, ben yapmadım"
diye konuştu.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TV 100 canlı yayınında, CHP Genel Başkanlığına adaylığını duyuran Özel'in açıklamalarını değerlendirdi.

Mustafa Sarıgül'den Özgür Özel'e 'aleyhinde çalışırım' gözdağı

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olması durumunda Özel'in aleyhinde çalışacağını belirten Sarıgül,
"Ben tarafım, öyle bir yarış olduğu zaman 950 tane delegenin evlerine giderek, Genel Başkan’ın partiye gerekli olduğunu anlatırım"
dedi.


"Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altı kalır"

"İzmir, Kırşehir, Yozgat delegesinin evine giderim. Ailelerini de konuşurum, ikna ederim."
diyen Sarıgül,
"CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğunu anlatırım. Birisi çıksa partinin oylarını yüzde 45'e çıkartsa desteklerim ama böyle bir yapı yok şu anda. Kılıçdaroğlu genel başkanlıktan ayrılırsa CHP baraj altı kalır"
diye konuştu.


Hedefinde Mansur Yavaş da var: Üzüldüm

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ‘rozetsiz adaylık’ açıklamasına da tepki gösteren Sarıgül,
"Ben üzüldüm, çünkü bir siyasi partiden adaysanız o rozet sizin için gururdur. Siz seçime girdiğiniz partinin rozetini taşımazsanız bunu doğru bulmam."
dedi.



#Mustafa Sarıgül
#Özgür Özel
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
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