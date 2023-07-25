Mustafa Sarıgül'e HDP'li Turan Tüysüz'den Meclis'te yumruklu saldırı iddiası

"Beni daha sonra öğrendiğim geçmiş dönem bir milletvekili yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana bir takım sorular sordu. Ben de 'tanımıyorum sizi bunun yeri burası değil' dedim ve onun üzerine oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşamaya devam etti. Tabii ki yüce Parlamento'da bunların olması, konuşulması hoş bir şey değil. Bugün Türkiye'nin gündeminde olağanüstü bir seçim varken böylesine talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni gerçekten son derece üzmüştür. Yüce Parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermek, bir konuşma yapmanın yerinin ve zamanının olması lazım. Geçmiş dönem vekillik yapmış arkadaşımızın nerede ne konuşacağını bilmemesini gerçekten büyük bir üzüntüyle karşılıyorum.