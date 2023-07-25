Mustafa Sarıgül'e HDP'li Turan Tüysüz'den Meclis'te yumruklu saldırı iddiası

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül
22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün Sarıgül’e yumruklu saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi. Saldırıyı gerçekleştiren eski vekilin korumalar tarafından dışarı çıkarıldığı ileri sürüldü. Söz konusu iddiaların ardından Sarıgül Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara cevap verdi.
Yumruk iddiasına yalanlama
Basın mensuplarının ‘Şiddet oldu mu?’ sorusuna yanıt veren Sarıgül “Yok yok öyle bir şey olmadı. Yanlış yansımış onlar.” diyerek şu ifadeleri kullandı:
'Alacak-verecek meselesi beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum'
İnanın ki ne olduğunu bilemiyorum. Bir alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben gördüğünüz beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum.
Yıllar önce tanıyorum. Fakat çok değişmiş kim olduğunu bilemiyorum. Son derece üzüldüm içeriğinin ne olduğunu da bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Milletvekili olduğunu da bilmiyorum ama konuşma şekli hoş bir şekil değildi. İkincisi bir milletvekilliği yapan bir arkadaşımız nerede ne konuşacağını bilmesi lazım. Yine ben o konuşmaların hiç birisini dinlemeden uzaklaştım. İyi ki de uzaklaştım. Bir kez daha yüce parlamentonun çatısı altında bu tip olayların olması beni gerçekten çok üzmüştür. Parlamentoda insanlar o görüşmelerini nerede nasıl yapacağını çok iyi bilmesi gerekmektedir.”
Tüysüz: Maddi manevi borcu var
Turan Tüysüz olayın ardından, “Sarıgül'ün hem maddi hem de manevi borcu vardı” dedi.
Tüysüz, CHP'nin 2005'teki olaylı kurultayında Divan Başkanı Şinasi Öktem'i yumrukladıktan sonra partisinden istifa edip Anavatan Partisi'ne katılmıştı. Turan Tüysüz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Şanlıurfa, Karaköprü Belediye Başkan Adayı oldu.
Görgü tanıkları yumruk atıldığını söylüyor
CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, canlı yayında olayla ilgili şu bilgileri aktardı: