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Mustafa Sarıgül'e HDP'li Turan Tüysüz'den Meclis'te yumruklu saldırı iddiası

HDP'li Turan Tüysüz, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’e Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yumruklu saldırı girişiminde bulundu. Olayın ardından açıklama yapan Sarıgül, Meclis'te yumruklu saldırıya uğradığına yönelik iddiaları yalanladı. Sarıgül, "Öyle bir şey olmadı. Yanlış yansımış. Yanıma yaklaşıp bilmediğim konularla ilgili sorular sordu. Ben de 'tanımıyoruz sizi, burası bunun yeri değil' dedim" diye konuştu. Ancak o sırada kuliste olan gazeteciler ve görgü tanıkları Tüysüz tarafından Sarıgül'e yumruk atıldığını iddia etti. Tüysüz ise “Sarıgül'ün hem maddi hem de manevi borcu vardı” ifadelerini kullandı.

14:53 . 25/07/2023 Salı
Yeni Şafak
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül

22. Dönem ANAP Milletvekili Turan Tüysüz'ün Sarıgül’e yumruklu saldırı gerçekleştirdiği iddia edildi. Saldırıyı gerçekleştiren eski vekilin korumalar tarafından dışarı çıkarıldığı ileri sürüldü. Söz konusu iddiaların ardından Sarıgül Meclis'te bir basın toplantısı düzenleyerek iddialara cevap verdi.

Mustafa Sarıgül, Meclis’te yaşandığı iddia edilen saldırı girişiminin ardından bir basın açıklaması yaparak
“Hak arayan insanların yanında olan bir arkadaşınız olarak TBMM’de böylesine bir olayın tecelli etmesi beni gerçekten son derece üzmüştür. Umarım ki bundan sonra yüce parlamentonun altında böyle olaylar olmaz”
ifadelerini kullandı.


Yumruk iddiasına yalanlama

Basın mensuplarının ‘Şiddet oldu mu?’ sorusuna yanıt veren Sarıgül “Yok yok öyle bir şey olmadı. Yanlış yansımış onlar.” diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Beni daha sonra öğrendiğim geçmiş dönem bir milletvekili yanıma yaklaşarak hiç bilmediğim konularla ilgili bana bir takım sorular sordu. Ben de 'tanımıyorum sizi bunun yeri burası değil' dedim ve onun üzerine oradan uzaklaştım. Kendisi de ileri geri konuşamaya devam etti. Tabii ki yüce Parlamento'da bunların olması, konuşulması hoş bir şey değil. Bugün Türkiye'nin gündeminde olağanüstü bir seçim varken böylesine talihsiz olayla karşı karşıya kalmak beni gerçekten son derece üzmüştür. Yüce Parlamento çatısı altında hak arama mücadelesi vermek, bir konuşma yapmanın yerinin ve zamanının olması lazım. Geçmiş dönem vekillik yapmış arkadaşımızın nerede ne konuşacağını bilmemesini gerçekten büyük bir üzüntüyle karşılıyorum.

'Alacak-verecek meselesi beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum'

İnanın ki ne olduğunu bilemiyorum. Bir alacak verecek meselesinin yeri burası değil. Ben gördüğünüz beyefendiyi 15 yıldır görmüyorum.

Yıllar önce tanıyorum. Fakat çok değişmiş kim olduğunu bilemiyorum. Son derece üzüldüm içeriğinin ne olduğunu da bilmiyorum. Ne olduğunu da bilmiyorum. Milletvekili olduğunu da bilmiyorum ama konuşma şekli hoş bir şekil değildi. İkincisi bir milletvekilliği yapan bir arkadaşımız nerede ne konuşacağını bilmesi lazım. Yine ben o konuşmaların hiç birisini dinlemeden uzaklaştım. İyi ki de uzaklaştım. Bir kez daha yüce parlamentonun çatısı altında bu tip olayların olması beni gerçekten çok üzmüştür. Parlamentoda insanlar o görüşmelerini nerede nasıl yapacağını çok iyi bilmesi gerekmektedir.”

Tüysüz: Maddi manevi borcu var

Turan Tüysüz olayın ardından, “Sarıgül'ün hem maddi hem de manevi borcu vardı” dedi.

Tüysüz, CHP'nin 2005'teki olaylı kurultayında Divan Başkanı Şinasi Öktem'i yumrukladıktan sonra partisinden istifa edip Anavatan Partisi'ne katılmıştı. Turan Tüysüz, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde HDP'den Şanlıurfa, Karaköprü Belediye Başkan Adayı oldu.

Görgü tanıkları yumruk atıldığını söylüyor

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, canlı yayında olayla ilgili şu bilgileri aktardı:

"CHP grup toplantısının ardından Meclis kulisinde gerginlik çıktı. Eski vekil Turan Tüysüz'ün Mustafa Sarıgül'e yumruk attığı iddia edildi. Sarıgül sonrasında yaptığı açıklamada yumruk atılmadığını söyledi, temas olmadı dedi. Ancak o sırada kuliste olan gazeteciler ve görgü tanıkları Tüysüz tarafından Sarıgül'e yumruk atıldığını söylüyor. Kuliste Turan Tüysüz'e sorduk olayı ancak alacak verecek cevabını verdi sadece. Sarıgül ise beyefendiyi 15 yıldır görmedim, alacak verecek meselesi değil, dedi. Ayrıca Turan Tüysüz'ün 2002'de CHP'den Şanlıurfa milletvekili seçildiği 2005'te Sarıgül'ü desteklediği için disipline sevk edildiği de biliniyor."



#Mustafa Sarıgül
#Turan Tüysüz
#TBMM
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