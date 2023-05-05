Mustafa Varank: Biz emekçi kardeşlerimizin kıymetinin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Varank Marmarabirlik ziyaretini Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg ile gerçekleştirdi. Varank’ın ziyaretine, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve partililer eşlik etti. Başköy Tesislerine "Kapadokya" renkli Togg ile gelen Bakan Varank, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Marmarabirlik çalışanları ile bir araya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank. sıraya girip yemek aldı, ardından işçilerle birlikte yemek yiyip sohbet etti. Yemek sonrası işçilere hitap eden Bakan Varank, zaman zaman yabancı şirketlerle, global markalarla ve Türkiye’de yatırım yapan firmalarla bir araya geldiğini hatırlatarak şunları söyledi: “O firmalara "Niye Türkiye’yi tercih ediyorsunuz?" diye sorduğunu ifade eden Varank, "Bana ilk söyledikleri şey şu oluyor. ’Biz dünyada Türk işçisi, Türk emekçisi gibi bir çalışanı hiçbir yerde görmedik. Bizim fabrikalarımıza gelip çalışan insanlar adeta kendi iş yerlerinde gelip çalışıyormuş gibi bizim şirketlerimizi, firmalarımızı sahipleniyorlar. Bunu dünyanın başka hiçbir yerinde göremezsiniz.’ Onun için istediğiniz yatırımı yapın, istediğiniz kadar finansmanınız olsun ama o tesislerde emek verecek helal kazanç elde etmek için ter dökecek vefakar, cefakar emekçileriniz yoksa o müesseseler hiçbir işe yaramaz. Onun için biz emekçi kardeşlerimizin kıymetinin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz."