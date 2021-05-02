Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Muştalı yol verme kavgası Taksiciyi döven şoförü linç etmeye kalktılar
İSTANBUL

Muştalı yol verme kavgası: Taksiciyi döven şoförü linç etmeye kalktılar

Esenyurt’ta yol verme kavgasında “muşta” ile dayak yiyen taksi şoförünün arkadaşları ortalığı savaş alanına çevirdi. Yol kesip muştalı saldırganı linç etmeye çalışan taksi sürücüleri araçlara da zarar verdiler. Yaşanan olaylar sonrası polis ekipleri iki tarafı da gözaltına aldı.

Haber Merkezi İHA
Muştalı yol verme kavgası: Taksiciyi döven şoförü linç etmeye kalktılar
Taksi şoförü Mehmet F. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 14:30 sıralarında İstanbul Esenyurt Zafer mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi.

Site sakinlerinden Reşit K., giriş kapısında taksi şoförü Mehmet F. ile yol verme yüzünden tartışmaya başladı. Sözlü tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Site sakini eline aldığı “muşta” ile taksi şoförünü yüzünden yaraladı. Ağır şekilde yaralanan taksi şoförü kanlar içinde hastaneye kaldırılırken, saldırgan kişi sitenin içine kaçtı.

Taksiciler ortalığı savaş alanına çevirdi

Meslektaşlarının yaralandığını duyan taksi şoförleri ortalığı birbirine kattı. Sitenin içerisine giren taksi şoförleri, saldırganı bularak darp etmeye başladı. Bu sırada Reşit K’nın aracına da saldıran taksiciler büyük çapta zarar verdi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı değerlendiren ekipler kısa sürede intikal ederek tarafları ayırdı. Reşit K. ile Mehmet F. hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti: Önce kafa attı sonra beyzbol sopasıyla darp etti
GÜNDEM
İstanbul’un göbeğinde taksici dehşeti: Önce kafa attı sonra beyzbol sopasıyla darp etti

Polis ekiplerinden çok sayıda gözaltı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri olayı kısa bir sürede çözerek kavgaya karışan tarafları tespit etti. Taksi sürücüleri gözaltına alınırken araçları ise bağlandı. Olaya taraf olan şahıslar ise hastanedeki tedavilerinin ardından ifade için karakola götürüldüler. Ayrıca taksi sürücülerine “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma ve Taksirle Yaralama” suçundan ceza yazıldı.

Yaşanan olaylar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta yol verme kavgasında taksiciyi “Muşta” ile dövdü
OYNAT 00:59
Esenyurt'ta yol verme kavgasında taksiciyi “Muşta” ile dövdü
Esenyurt'ta yol verme kavgasında “muşta” ile dayak yiyen taksi şoförünün arkadaşları ortalığı savaş alanına çevirdi. Yol kesip muştalı saldırganı linç etmeye çalışan taksi sürücüleri araçlara da zarar verdiler. Yaşanan olaylar sonrası polis ekipleri iki tarafı da gözaltına alınırken yaşanan dehşet anları cep telefonuna saniye saniye yansıdı.


Esenyurt'ta taksi durağı önünde silahlı kavga: İki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı
GÜNDEM
Esenyurt'ta taksi durağı önünde silahlı kavga: İki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Video: Taksici polis kavgası kamerada


Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.