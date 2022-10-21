Müşteri gibi girdiği iş yerinden 16 bin liralık cep telefonu çaldı

Merkez Mahallesi'nde bir telefon bayisine müşteri gibi gelen hırsız, takas yapmak istediğini söyleyip, incelemek için aldığı 16 bin lira değerindeki cep telefonunu, iş yeri sahibinin uzaklaşmasını fırsat bilerek çaldı.

Telefon bayisi sahibi Barış Çon, hırsızlık olayıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şüphelinin bir süredir iş yerine geldiğini, komşu esnafla da iletişimi olduğu için güvenini kazandığını ifade eden telefon bayisi sahibi bu nedenle ambalajındaki cep telefonunu incelemesi için vermekte sakınca görmediğini belirtti. Şüphelinin aynı yöntemle çok sayıda iş yerinden cep telefonu hırsızlığı yaptığını söyledi. Çon, güvenlik kamerası kayıtları ile savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

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SİPARİŞİN GELDİ DİYEREK, UZAKLAŞTIRMIŞ

İş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına giren hırsızlık olayında, pasaj içerisindeki telefon bayisine gelen şüpheli iş yerinde ve hemen önündeki taburede 5 dakika oturarak cep telefonunu inceliyor. Bu sırada iş yeri sahibini, sipariş ettiği malların geldiğini söyleyerek, üç ayrı girişi olan pasajın farklı bir noktasına yönlendiriyor. İş yeri sahibi Barış Çon'un uzaklaşmasından sonra, oturduğu yerden kalkan şüpheli, farklı bir pasaj kapısından uzaklaşıyor.

FOTOĞRAF 6 Hırsızlık olayı, Pamukkale'nin Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan tekstil işçisi Levent Karademir, eşi ve 2 çocuğuyla Ramazan Bayramı'nda tatil için memleketleri Burdur'a gitti.



Tatilden 8 Mayıs'ta dönen Karademir ailesi, 2 katlı evlerinin pencere ve kapılarının zorlandığını, eve hırsız girdiğini fark edip, polise bildirdi. Levent Karademir, polisle birlikte girdiği evde dolabın üzerinde \"Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin\" yazılı not kağıdını buldu. Evdeki eşyalarını kontrol eden Karademir, dizüstü bilgisayarı, iş kıyafetleri ve iç çamaşırları ile eşine ait kazakların çalındığını belirledi. Polis, evde parmak izi araştırması yaptı. Karademir, alt katı kontrol ettiğinde ise hırsızın kendisine kıymalı yumurta yapıp, duş da aldığını tespit etti. Evine giren hırsızdan şikayetçi olan Levent Karademir, \"Tam olarak hırsızın eve ne zaman girdiğini bilmiyoruz ancak bayram tatilinde girmiş olabileceğini düşünüyoruz. Tatil dönüşü, evin halini görünce şok olduk. Kapıları ve pençeleri kırmış, Biz de eve polisle birlikte girdik. Bir de utanmadan not bırakmış, ihtiyacı olanları aldığını yazmış. Bilgisayar ve benim iş elbiselerimi sanki ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış. Eve girdiğimizde temiz olan tavada yumurta lekeleri vardı. Temiz olan banyoyu da kirli bırakmış. Yüzsüzlüğün bu kadarı diyorum. Kendi eviymiş gibi keyifle hırsızlık yapıp bir de not bırakmış\" diye konuştu. Hırsızlık olayından sonra çocuklarının tedirgin olduğunu dile getiren Karademir, \"Daha önce evde tek başına kalabilen çocuklarım şimdi diğer odaya bile yalnız gidemez oldu. Psikolojileri bozuldu. Bari dizüstü bilgisayarımı geri getirsin çünkü içinde çocuklarımın, evliliğimizin 12 yıllık aile hatıralarımız vardı. Başka yerde yedekleri de yok. En çok hatıralarımızın çalınmasına üzülüyorum. Bilgisayarı geri getirirse şikayetimi geri alacağım\" dedi. Böyle hırsızlık görülmedi: Ev sahipleri 'yüzsüzlüğün bu kadarı' diyerek isyan etti Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Ramazan Bayramı tatili için memleketine giden Karademir ailesinin evine giren hırsızlık şüphelisi, "Sadece ihtiyacım olanı aldım. Allah size daha iyilerini versin" yazılı not bıraktı. Hırsızdan şikayetçi olan ev sahibi Levent Karademir (40), "Bilgisayar ve iş elbiselerimi ihtiyacı gibi gösterip, çalmış. Bununla da yetinmemiş, alt katta tavada kıymalı yumurta yapıp bir güzel karnını doyurmuş. Duş da almış" dedi.

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