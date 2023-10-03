Musul'daki düğün salonu yangınında yaralananlardan 18'inin tedavisi İstanbul'da sürüyor

Başhekim Doç. Dr. Bayırlı ve Irak Sağlık Bakanlığı Tıbbi Tahliye Bölümü Başkanı Dr. Ahmed Adnan, yaralıların sağlık durumları hakkında gazetecilere açıklamada bulundu.

Hastaneye getirilen yaralılara ilişkin bilgi veren Bayırlı, "'Toplam 20 hastayı kabul ettik ve bu hastalardan 2'si ilk 24 saat içinde hayatını kaybetti. Tedavisi süren 18 hasta bulunuyor. 11 hastamızı yoğun bakım ünitesinde, 7 hastamızı ise serviste izlemekteyiz. Hastalarımızın yarısından fazlası yüzde 40 ve üzeri yanık bulunan hastalar." ifadelerini kullandı.





Bayırlı, 6 yaralının yoğun bakım ünitesinde solunum cihazına bağlı olarak izlendiğini, tedavilerin uzun süreceğini düşündüklerini kaydetti.





Dr. Adnan yaralıların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade ederek, "Hastane yönetimi ve Irak Sağlık Bakanlığı arasında çok iyi bir koordinasyon sağlandı. Buraya gelen hastaların çoğunluğu komplike vakalardı. Hastanede özel bir bakım sağlandı." diye konuştu.





Türkiye'yi tercih etme nedenlerine ilişkin de Adnan, "'Komşu ülke olduğu ve iki ülke arasında kolay bir koordinasyon sağlandığı için Türkiye’yi tercih ettik. Bazı vakalar ilk gece Türkiye'ye sevk edildi. Bazı vakalar Irak’ta kaldı, sonrasında Türkiye'ye sevk edildi." dedi.





"Çok büyük bir facia yaşadık"

Yaralı Maryam Anwar Abbosh'a refakat eden yakını Linda Dawoud Habib, tedavi konusunda yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.

Habib, kendisinin olay yerinde olmadığını ifade ederek, "Hakikaten çok büyük bir facia yaşadık, çok üzüldük. Ailemizi, yakınlarımızı kaybettik. Refakat ettiğim hastanın yakınları hala kayıp. Psikolojik olarak üzerimizden atamadık." diye konuştu.





Yaralı Youstine Zeyad Namrood Hasso’ya refakat eden Yousıf Namrood Ifrım Hasso da olaya dair üzüntülerini dile getirdi ve Irak'lı yetkililerden faciayı yaşayanlara daha çok destek olmalarını talep etti.

​​​​​​​Hastanede tedavi gören yaralılar arasında hamile bir kadın ile 3 çocuğun da bulunduğu öğrenildi.





Hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye yükseldiği açıklanmıştı

Bağdat'ta İçişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Soruşturma Komisyonu Başkanı General Saad Falih, Musul'daki düğün salonu yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye yükseldiğini açıklamıştı.







