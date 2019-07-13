Mütefekkir Mehmet Şevki Eygi Hakk'a yürüdü

Türkiye’nin önde gelen mütefekkirlerinden Mehmet Şevket Eygi vefat etti.

Şevket Eygi, bir süre tedavi gördüğü hastaneden evine taburcu edilmişti. Bugün tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Eygi, tedaviye cevap veremeyerek hayatını kaybetti.

Şevket Eygi’nin cenazesi Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nden kaldırılacak.

Eygi'nin vefat haberini Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından verdi. Sözcü Kalın, "Muhterem Mehmet Şevket Eygi beyi kaybettik. Başımız sağ olsun. Mevla gani gani rahmet eylesin. Cenazesi yarın (13 Temmuz Cumartesi) ikindi namazını müteakiben Fatih Camii’nden kaldırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Muhterem #mehmetsevketeygi beyi kaybettik. Başımız sağolsun. Mevla gani gani rahmet eylesin.



Cenazesi yarın (13 Temmuz Cumartesi) ikindi namazını müteakiben Fatih Camii’nden kaldırılacaktır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 12, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eygi için taziye mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Ülkemizin yetiştirdiği en önemli mütefekkir ve münevverlerden biri olan Muhterem Mehmed Şevket Eygi Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Mehmed Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Eygi'nin vasiyeti: Kedime sahip çıkın

Milli Gazete'de köşe yazarı olan Eygi, 4 Temmuz'da yayınlanan "Haberiniz var mı, soruyor musunuz?" başlıklı yazısında kedisiyle ilgili vasiyetini dile getirmiş ve şu ifadelere yer vermişti:

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Vefatımda kedim sağ olursa, dostlarımdan biri ona sahip çıksın, evine götürsün, ölünceye kadar baksın. Öldüğünde cesedini beyaz bir beze sarıp temiz bir yere gömsün. Mütevazı bir hayvandır. Az yer, çok sevgi ister. Gördüğü sevginin on katını verir. Bakan sevap kazanır. Bu iyiliği yapacak olana şimdiden dua ediyorum, teşekkür ediyorum.