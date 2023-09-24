Müzik ile ezanı karıştıran CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Konuşmama devam edip savcılara yeni malzeme vermeyeceğim

Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan Ayşegül Biçer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerine tepki göstermesine destek verdiklerini söyledi. Biçer, "Biz Diyarbakır anneleri olarak, Tanrıkulu’nun derhal siyasetten men edilmesi için ses veriyoruz. Kimse bizim askerimize, polisimize, devletimize iftira atamaz." dedi.