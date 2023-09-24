Müzik ile ezanı karıştıran CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Konuşmama devam edip savcılara yeni malzeme vermeyeceğim

CHP’li Sezgin Tanrıkulu müzik ile ezanı karıştırdı.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Türk askerinin 15 köylüyü helikopterden attığına yönelik alçakça iftiralarda bulunan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti’nin düzenlediği ödül törenine katıldı.
Burada konuşma yapmak için kürsüye çıkan Tanrıkulu, yakındaki bir düğün salonundan gelen müzik sesini ezan sesi ile karıştırdı.
'Savcılara yeni bir malzeme vermeyeceğim'
"Ezan okunuyor değerli dostlarım. O yüzden konuşmam için ezanın bitmesini bekleyeceğim." diyen Tanrıkulu, "Eğer beklemesem haber konusu olacağım. Bu konuşmayla savcılara yeni bir malzeme vermeyeceğim. Onu da söyleyeyim" ifadelerini kullandı.
Aradan biraz zaman geçtikten sonra ezanın okunmasıyla Tanrıkulu, yanlış ifadede bulunduğunu anladı.