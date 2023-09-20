Diyarbakır anneleri Bahçeli'nin Tanrıkulu tepkisine destek verdi: Derhal siyasetten men edilmeli

Diyarbakır anneleri, TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'nun siyasetten men edilmesi gerektiğini söyledi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) sonrası basın toplantısında, bir televizyon programının canlı yayınına telefonla bağlanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığını iddia eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na, tepki gösterdi.
Bahçeli sert sözlerle tepki gösterdi
"Derhal siyasetten men edilmesi için ses veriyoruz"
Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan Ayşegül Biçer, Bahçeli’nin sözlerine sonuna kadar katıldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: