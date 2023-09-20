|
Gündem

Diyarbakır anneleri Bahçeli'nin Tanrıkulu tepkisine destek verdi: Derhal siyasetten men edilmeli

Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan Ayşegül Biçer, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerine tepki göstermesine destek verdiklerini söyledi. Biçer, "Biz Diyarbakır anneleri olarak, Tanrıkulu’nun derhal siyasetten men edilmesi için ses veriyoruz. Kimse bizim askerimize, polisimize, devletimize iftira atamaz." dedi.

15:59 . 20/09/2023 Çarşamba
IHA
Diyarbakır anneleri, TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'nun siyasetten men edilmesi gerektiğini söyledi.

Diyarbakır anneleri, TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'nun siyasetten men edilmesi gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) sonrası basın toplantısında, bir televizyon programının canlı yayınına telefonla bağlanarak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığını iddia eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na, tepki gösterdi.

Bahçeli sert sözlerle tepki gösterdi

"Hukuk ve demokrasinin kuralları eksiksiz işletilerek bu çürümüşün milletvekilliği düşürülmeli, mahkeme yolu ardına kadar açılmalıdır"
diye tepkisini dile getiren Bahçeli’ye Diyarbakır annelerinden destek geldi.

"Derhal siyasetten men edilmesi için ses veriyoruz"

Diyarbakır annelerinden evladına kavuşan Ayşegül Biçer, Bahçeli’nin sözlerine sonuna kadar katıldıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Biz Diyarbakır anneleri olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerine sonuna kadar katılıyoruz. Sezgin Tanrıkulu’nun derhal ihraç edilip, tamamen siyasetten men edilmesini istiyoruz. Çünkü Sezgin Tanrıkulu, HDP ve PKK’nın diliyle konuştuğu için Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftira atarak bir kere daha hain olduğunu gösterdi. Biz Diyarbakır anneleri olarak, Tanrıkulu’nun derhal siyasetten men edilmesi için ses veriyoruz. Kimse bizim askerimize, polisimize, devletimize iftira atamaz."

TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım
TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'dan pişkin sözler: Herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım

Terörist cenazelerinde boy gösteren CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, önceki gün katıldığı yayında bir kez daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne iftira attı. TSK'nın 15 köylüyü helikopterden attığını ve köyleri bombaladığını öne süren Tanrıkulu'nun bu sözleri, büyük tepki çekti. CHP'li Tanrıkulu, skandal sözlerine gelen tepkiler üzerine bir paylaşım yaparak tehditler savurdu. Tanrıkulu, "Dünkü açıklamalarımdan sonra bazı dijital platformlarda hakkımda ağır eleştirinin ötesine varan açıklamalar yapan, yazan herkesle tek tek hukuk önünde hesaplaşacağım. Günü geldiğinde aman 'Özür dilerim, ben yanlış yaptım, affedin' vb sözlerle lütfen karşıma gelmeyin." dedi.


#HDP
#Diyarbakır
#evlat nöbeti
#Ayşegül Biçer
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bayern Münih - Manchester United Canlı Skor