Diyarbakır anneleri Bahçeli'nin Tanrıkulu tepkisine destek verdi: Derhal siyasetten men edilmeli

“Biz Diyarbakır anneleri olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerine sonuna kadar katılıyoruz. Sezgin Tanrıkulu’nun derhal ihraç edilip, tamamen siyasetten men edilmesini istiyoruz. Çünkü Sezgin Tanrıkulu, HDP ve PKK’nın diliyle konuştuğu için Türk Silahlı Kuvvetlerimize iftira atarak bir kere daha hain olduğunu gösterdi. Biz Diyarbakır anneleri olarak, Tanrıkulu’nun derhal siyasetten men edilmesi için ses veriyoruz. Kimse bizim askerimize, polisimize, devletimize iftira atamaz."