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TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na terör örgütü PKK sahip çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) iftira atan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na destek, terör örgütü PKK'dan geldi. Örgüt elebaşlarından Mustafa Karasu, Tanrıkulu'na hem partisinin hem de muhalefetin sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Elif Karahan Şimşek
14:03 . 20/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Terörist Mustafa Karasu'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na destek mesajı.

Terörist Mustafa Karasu'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na destek mesajı.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında skandal sözler sarf eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden aşağı attığını iddia ederek alçak iftiralarda bulundu.

Tanrıkulu'nun tepki çeken ifadelerine soruşturma başlatılırken, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

Destek PKK'dan geldi

TSK'ya iftira atan Tanrıkulu'na destek ise terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'dan geldi.



Örgüt yayın organına yaptığı açıklamada Tanrıkulu'na sahip çıkılması gerektiğini savunan Karasu, şunları söyledi:

"Türk devletinin gerçekliğini kavramamışlar. Biz onlara Türk devlet gerçekliğini daha doğru kavramalarını ve sağlam duruş sergilemelerini öneriyoruz. Bu bakımdan herkesin Şebnem Korur Fincancı’ya, Merdan Yanardağ’a, Sezgin Tanrıkulu’na, diğer aydınlara Türk devletinin neden böyle saldırdığını çok iyi bilmesi lazım. Bazı Kürt aydınları, bazı Kürt siyasetçileri gerçekten nerede yaşadıklarının farkında değiller. Türk devletinin gerçekliğini kavramamışlar. Biz onlara Türk devlet gerçekliğini daha doğru kavramalarını ve sağlam duruş sergilemelerini öneriyoruz. Halkın mücadelesini gevşetme değil daha da radikalleşmesini, sağlam tutum göstermesini sağlamalarını bekliyoruz."



#sezgin tanrıkulu
#chp
#pkk
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