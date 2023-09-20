TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na terör örgütü PKK sahip çıktı

Terörist Mustafa Karasu'dan CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na destek mesajı.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında skandal sözler sarf eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TSK'nın 15 köylüyü helikopterden aşağı attığını iddia ederek alçak iftiralarda bulundu.
Tanrıkulu'nun tepki çeken ifadelerine soruşturma başlatılırken, dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi.
Destek PKK'dan geldi
TSK'ya iftira atan Tanrıkulu'na destek ise terör örgütü PKK'nın sözde Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu'dan geldi.
Örgüt yayın organına yaptığı açıklamada Tanrıkulu'na sahip çıkılması gerektiğini savunan Karasu, şunları söyledi: