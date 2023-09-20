TSK'ya iftira atan CHP'li Tanrıkulu'na terör örgütü PKK sahip çıktı

"Türk devletinin gerçekliğini kavramamışlar. Biz onlara Türk devlet gerçekliğini daha doğru kavramalarını ve sağlam duruş sergilemelerini öneriyoruz. Bu bakımdan herkesin Şebnem Korur Fincancı’ya, Merdan Yanardağ’a, Sezgin Tanrıkulu’na, diğer aydınlara Türk devletinin neden böyle saldırdığını çok iyi bilmesi lazım. Bazı Kürt aydınları, bazı Kürt siyasetçileri gerçekten nerede yaşadıklarının farkında değiller. Türk devletinin gerçekliğini kavramamışlar. Biz onlara Türk devlet gerçekliğini daha doğru kavramalarını ve sağlam duruş sergilemelerini öneriyoruz. Halkın mücadelesini gevşetme değil daha da radikalleşmesini, sağlam tutum göstermesini sağlamalarını bekliyoruz."