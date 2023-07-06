Namus sözünü yutan Eren Erdem'e Kılıçdaroğlu'ndan terfi: Medya Planlama ve Sosyal Medya Politikaları alanında görevlendirildi

'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Eren Erdem, CHP'nin Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olmuştu. Sözünü yutan ve hiçbir şey olmamış gibi hareket eden Erdem, bugün de kameralar karşısına geçerek, 'istifa' çağrılarına kulak tıkayan Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği sürdürdü. 'Değişim' çağrılarına değinip "Elbette bizim yaptığımız bazı temel hatalar oldu." diyen Erdem, "Geldiğimiz nokta itibariyle, kazanamadık. Ama Recep Tayyip Erdoğan’a yenilmedik. Yedi düvele kaybettik." ifadelerini kullandı.