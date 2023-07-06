Namus sözünü yutan Eren Erdem'e Kılıçdaroğlu'ndan terfi: Medya Planlama ve Sosyal Medya Politikaları alanında görevlendirildi

Eren Erdem - Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhurbaşkanı Seçimleri sonrasında değişim rüzgarlarının estiği CHP'de 'istifa et' çağrılarına kulak tıkayan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti içindeki bir numaralı destekçisi Eren Erdem'i 'Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları' alanında görevlendirdi.
Seçimlerde Yedili Masa'nın tarihi hezimet alması sonrası CHP'de değişim sesleri yükselmeye; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrıları da dillenmeye başlamıştı. Parti içinde yaşanan krizin yükseldiği bu süreçte ise Merkez Yönetim Kurulu üyeleri istifa etmiş, Kılıçdaroğlu da istifaları kabul etmişti. Ardından yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısından da 'kurultay' kararı çıkmıştı.
Kılıçdaroğlu'nun tek adamlığını ilan ettiği kurultayda ise sosyal medya yönetimi, seçim gecesi 'kazandık' paylaşımları yapan ve 'Kılıçdaroğlu kazanamazsa istifa ederim' diyerek namus sözü veren Eren Erdem'e emanet edildi.
Eren Erdem 'bir' istedi Bay Kemal 'üç' verdi
Verdiği namus sözü veren ancak bunu yutarak CHP liderine karşılıksız destek sunmaya başlayan Eren Erdem'e yeni görev verildi.
CHP'de Merkezi Yürütme Kurulu (MYK) görevlendirmesinde daha önce 'Sosyal Medya Yönetimi'nden sorumlu olan Eren Erdem'in görev alanı genişletildi. Erdem artık 'Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları' alanında görevlendirildi.