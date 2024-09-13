Narin cinayetinde sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor! Salim Güran ve işçisinin konuşması çözümlendi: Tamam daha ölmemiş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın (8) tutuklanan amcası Salim Güran ile işçisi R.A.'nın görüşmesi soruşturma dosyasına girdi. Adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan R.A.'nın, Salim Güran ile Kürtçe yaptığı konuşma uzman ekip tarafından çözüldü.

Salim Güran'ın "O sondaki köşede sana ait bir şeyin düşmüş, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş, biri yerde." sözlerine R.A.'nın "Tamam henüz bende değil. Tamam, daha ölmemiş." cevabını verdiği ortaya çıktı.

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde, üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve dün adli kontrolle serbest bırakılan tutuklu sanık Salim Güran'ın işçisi R.A. ile yaptığı görüşme soruşturma dosyasına girdi.

"Tamam, daha ölmemiş"

Telefonda yapılan imaj çalışmasında Salim Güran ile R.A. arasında yapılan Kürtçe görüşme, uzman ekip tarafından çözümlendi. İfadesinde Salim Güran ile 21 Ağustos'ta 08.33, 15.52, 18.37, 18.51, 18.52 ve 18.54'te yapmış olduğu görüşmelerin içeriğini sorulan R.A., hiç bir konuşmayı hatırlamadığını söyledi.

Cep telefonlarında yapılan imaj çalışmalarında, aralarında yapılan görüşmede Salim'in 'O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey, sondaki yamaçta. Yamacın köşesi taş' şeklinde konuşmaya karşılık, 'eeee' şeklinde cevap verdiğiniz, Salim Güran'ın da 'Biri yerde' şeklinde cevap verdiği, buna karşılık 'Tamam henüz bende değil, tamam daha ölmemiş' diye cevap verdiğiniz konuşmaya ilişkin diyecekleriniz nelerdir? Sorusu üzerine R.A., 'Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum' cevabını verdi.

Çelişkili beyanda bulundu

R.A. ayrıca kendisine sorulan, "Salim'in yanınızdan hiç ayrılmadığını beyan etmenize rağmen Salim'in alınan ifadesinde Mehmet Şerif Güran'ın tarlasına gittiğini ve pamuk tarlasındaki kurtlanmasına ilişkin Mehmet Şerif Güran ile görüştüğünü beyan ettiğini, bu hususun beyanınızla çeliştiği, bu çelişki hakkında diyecekleriniz nelerdir?" sorusu üzerine "Hatırladığım pamuk kurtlanması olayı, olay günü gerçekleşmemişti." dedi.

R.A., diğer tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'ı tanıyıp tanımadığı sorusuna ise 'Ben o köyde sadece muhtarı tanırım. Başka hiç kimseyi tanımam' cevabını verdi.

Narin cinayetinde bir gözaltı daha

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti soruşturmasında ‘suç delillerini yok etmek' suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın eşi gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında “suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan Narin'in amcası Fuat Güran'ın eşi H.G., gözaltına alındı. H.G.'nin Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu sürüyor.







