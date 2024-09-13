Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden aralarında annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 9'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine

ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

AKRABALAR LİSTEDE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye getirildi. Zanlılardan aralarında annesi Yüksel (44), ağabeyi Enes (18), amcası Fuat Güran (41), kuzenleri Muhammet Kaya (23) ve Birsen Güran (19), yengesi Maşallah Güran (46), halasının eşi Mehmet Şevket Kaya ile tutuklu amcası Salim Güran'ın işçileri olduğu öğrenilen Mehmet Selim Atasoy (40) ve R.A. (15) tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

BABA SERBEST KALDI

Anne Yüksel ve ağabey Enes Güran'ın "Kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran'ın "Suç delillerini yok etmek", diğer 6 şüphelinin ise "Suçluyu kayırma ve suç delilerini yok etmek" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edilirken, aralarında baba Arif Güran'ın da bulunduğu 10 kişi serbest bırakıldı.

Bu iddialardan utanç duyuyorum

Soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Narin'in anne Yüksel Güran savcılık sorgusunda cinayet iddialarını ve baş şüpheli Salim Güran'la aralarında gayri meşru bir ilişki olduğu iddialarını reddetti. Güran'a, amca Salim Güran ile gayri meşru bir ilişkisi olup olmadığı soruldu. İddiaları kabul etmeyen anne Güran "Kesinlikle yok. Bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin'i kim öldürmüşse Allah belasını versin" dedi. Anne Güran, "Narin seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?" sorusu üzerine "Hayır, öyle bir şey kesinlikle yok" dedi.

Salim Güran ile evlilik öncesi de ilişkisi olmadığını belirten Güran "Biz Arif ile nişanlanmadan önce Salim ile Melek nişanlandı. Arif askerden döndükten sonra biz Arif ile nişanlandık. Benim mutlu bir ailem var" ifadelerini kullandı.

HİÇBİR HUSUMETİMİZ YOK

İfadesinde Narin'i kimin kaçırdığını, kimin öldürdüğünü bilmediğini vurgulayan Güran, Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi hatırlatıldığında "Bizim Salim'le husumetimiz yoktur. Kızıma neden zarar verdi bilmiyorum" dedi. Yüksel Güran'a "Salim'e ait beyaz Renault 19 Europa marka aracın sol ön koltuğunda kızınız Narin Güran'a ait DNA örnekleri çıktığını biliyor musunuz? Babası Arif Güran'ın arabasında arama yapılmasına rağmen çıkmayan DNA örnekleri Salim Güran'ın aracında neden çıkabilir?" sorusu da yöneltildi.

NARİN O ARACA BİNMEDİ

Anne Güran şu cevabı verdi: "Biz ailecek hiçbir zaman Salim'in arabasına binmedik. Narin kızım da bizden ayrı kesinlikle binmedi. 14/07/2024 tarihinde Berat'ın nişan merasim günü eşim Arif Mersin ilinde olması nedeniyle Salim'in aracıma Narin, Eren, Ecrin, Damla, Hediye, Miran bindiler. Benim kızım Narin aracın arka koltuğuna bindi. Narin'de bunun dışında hiç bu arabaya binmedi." Yüksel Güren, Narin'in kaybolmasının baba Arif Güran'a geç bildirilmesini ise "Ben eşim Batman'dan dönüyordu . Telaşa düşerse kaza yapar diye kendisine haber vermedim" diye açıkladı.

Katil hakkında önemli bulgular var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da düzenlenen bir konferans çıkışında Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruları cevapladı. Narin’i katledenlerin bulunması için yoğun çaba sarf edildiğini kaydeden Tunç, “Toplanan deliller var, alınan ifadeler var. Adli Tıp Kurumumuzun incelemeye aldığı bulgular var. Elde edilen kimyasal veriler var, hepsi değerlen-dirilecek. Burada elde edilen bulgular, şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna yönelik önemli veriler içeriyor” dedi.

ADLİ TIP İNCELEMESİ 2 HAFTA SÜRER

Adli Tıp Kurumu’nun kapasitesinin çok güçlü olduğunu ve teknik incelemeleri yaptığını belirten Tunç, bu aşamanın 2 hafta süreceği bilgisini verdi: “Patolojik, biyolojik ve kimyasal verilerin değerlen-dirilmesi, belli bir zaman içerisinde gerçekleşiyor. Teknolojinin tüm imkanları Adli Tıp kapasitemizin içerisinde sağlanıyor. Burada hem ifadelerden yola çıkılarak elde edilen hem Narin kızımızın naaşından elde edilen 91 doku var. Bir kısmı Adli Tıp Diyarbakır Grup Başkanlığımızda, bir kısmı Adli Tıp İstanbul Başkanlığımızda ve yine jandarmanın kriminal incelemelerinde olan var, Van'da, Diyarbakır'da. Teknik incelemeler devam ediyor.”

Sesinde panik hissetmedim

Narin cinayeti kapsamında tutuklanan amca Salim Güran'ın, küçük kızın kaybolduğu gün 5 kez görüştüğü Antalya’daki numaranın sahibi tespit edildi. O kişinin, tutuklu amcanın Antalya'da tatil yapan kuzeni Mehmet Şerif Güran olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır'da çiftçilikle uğraşan Mehmet Şerif Güran, merak edilen görüşmeye dair “İlk aramayı saat 16.43'te yaptı. Köydeki pamuk tarlamın kurtlandığını söyledi. Saat 16.55'te tarladan fotoğraf atıp 'İlaçlama yapayım mı?' diye sordu. Sesi çok rahattı. Hiçbir titreme ya da tedirginlik hissetmedim. Sesinde panik hali yoktu” dedi. Soruşturma birimleri, Salim Güran’ın hedef şaşırtmak için kuzeniyle irtibata geçtiği üzerinde duruyor.

Aralarında para kavgası oldu

Tutuklama istenen ağabey Enes Güran ifadesinde amcası Salim Güran ile babası Arif Güran arasında para kavgası olduğunu söyledi. Enes Güran ifadesinde, "2023 yılı Aralık ayında aralarında alacak verecek sorunu olmuştu. Bu olay sebebiyle babam Arif Güran ile Salim Güran uzun süre konuşmadılar" dedi.

ISIRIK İZİ NASIL OLUŞTU?

"Arama çalışmaları sırasında kimseden bir şey duymadım. Narin'i çok severdim, ona biri yapmış olsa ve ben bunu görmüş olsam kesinlikle söylerdim. Hiç kimseyle husumetimiz yoktur" diyen Enes Güran, kolundaki ısırık izlerini ise şöyle açıkladı: "Narin'in kaybolduğu 3. gün evimize gelenler oluyordu. Herkes ağlıyordu. Ben de ağlarken sinirden kolumu ısırdım. Isırık izi böyle oluştu."







