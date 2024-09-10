Narin'e acı veda: Mahalleden arkadaşları mezarını ziyaret etti

O yüzden biz buraya geldik ve bu faili meçhul cinayetin aydınlanmasıni istiyoruz. Kim yaptıysa gören duyan bildikleri bir şey varsa kim ne biliyorsa artık konusmasini istiyoruz. Konuşun bu vicdanla yasayamazsiniz zaten. Konuşun ki 85 milyonun vicdanini rahatlatın”