Narin'e acı veda: Mahalleden arkadaşları mezarını ziyaret etti

Diyarbakır Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresinde bulunmuştu.
Dün mahallesindeki mezarlıkta defnedilen Güran'ı Türkiye yalnız bırakmadı. Bugün, mahalledeki bazı kız çocukları Narin'in mezarına gelerek dua etti. Kent merkezinden gelen bazı vatandaşlar da cinayetin bir an önce aydınlatılmasını istedi.
“85 milyonun vicdanini rahatlatın”
Mezarlığa gelen akranları kağıt üzerine kalp çizip bıraktı, bazı ziyaretçiler ise duvak ve oyuncak bıraktı.