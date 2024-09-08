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Narin'in cansız bedenine ulaşıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, köye 3 kilometre mesafedeki dere yatağında bir çuval içinde Jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Pınar Görgü
10:10 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 10:29 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, köye 3 kilometre mesafedeki dere yatağında bir çuval içinde Jandarma ekipleri tarafından bulundu.



Köye giriş çıkışlar yasaklandı

Köye giriş-çıkışlar kapatıldı, ekiplerin bölgede çok sayıda çalışma sürdürdüğü bildirildi.

Evler, ahırlar, samanlıklar arandı

Narin Güran’ı arama çalışmaları kapsamında Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışma yürüttü.


Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.


Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi.


Narin'in amcası tutuklandı

Kayıp Narin’i arama çalışmalarının 11’inci gününde yeni gözaltı haberi geldi.


Narin’in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi’nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı.


Salim Güran, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.


#Diyarbakır
#Narin Güran
#emniyet
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Diyarbakır’da kaybolan Narin nerede bulundu?