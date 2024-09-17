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Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Kaybolduktan birkaç gün sonra...

Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Narin'in yengesi Hediye Güran ise "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı.

Seren Som
15:15 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 15:39 - 17/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Narin Güran
Narin Güran

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen Güran ailesinin akrabaları İsa Kaya ve Şeyma Kaya'da gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklandı

  • Adliyeye sevk edilen Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Narin'in yengesi Hediye Güran ise "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İfadesi ortaya çıktı

Hediye Güran ifadesinde, "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.

  • Hediye Güran,
    "Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?"
    sorusuna
    "Kesinlikle böyle bir şey yoktur"
    yanıtını verdi.

25 saniyelik görüşme

Hediye Güran,
"Salim Güran'la yaptığı 26 Temmuz'da 13.22'de 25 saniyelik görüşme ve 16 Temmuz'da Salim Güran'ın 4 cevapsız çağrısı, WhatsApp üzerinden 10 Nisan 2024 günü Salim Güran'ın saat 5'te size cevapsız bıraktığı, bu cevapsız çağrılara vereceğiniz cevap nelerdir?"
sorusuna,
"Cevapsız çağrıları ilişkin diyeceğim yoktur, hatırlamıyorum. 25 saniyelik görüşmeyi tam hatırlamamakla beraber Salim'in eşiyle yaptığımız görüşme olduğunu düşünüyorum"
dedi.


"Salim'le cevapsız çağrılarla mı haberleşiyorsunuz?"
sorusuna Hediye Güran,
"Yok öyle bir şey ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum"
dedi.

Cinayet sonrası telefon değişimi

Hediye Güran,
"Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim"
dedi.
Hediye Güran,
"Telefonumum camı kırıktı ve bozuktu, eşim de yeni telefon aldı. Eski cep telefonum da evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu beni almaya gelen Jandarma görevlilerine teslim ettim"
dedi. Hediye Güran
"Evinizde bulunan battaniye içerisinde bir silahın bulunup bulunmadığı ve bunun kime ait olduğu"
yönündeki soruya,
"Silahı sonradan Yüksel Güran ile beraber evde bulunan depodan aldım ve eve getirdim. Depoda herhangi bir silah olmadığını biliyordum."
dedi.

'Olay günü Narin'i hiç görmedim'

Hediye Güran, "Benim olay ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Benim olay ile herhangi bir ilgim kesinlikle yoktur. Zaten ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Olay sonrasında da köyde şüpheli bir şey duymadım. Kimse benim ifademi değiştirmeye çalışmadı. Kimseye zarar vermişliğim yoktur. Ben ailenin toplanarak karar aldığını ya da ifadeler ile ilgili konuştuğuna şahit olmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.



#Narin Güran
#Hediye Güran
#İfade
#Cinayet
1 saat önce
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