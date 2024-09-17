Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Kaybolduktan birkaç gün sonra...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, otomobilinde Narin'e ait DNA izleri bulunan amcası Salim Güran, cesedi taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan amca Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile soruşturmanın seyrini değiştirmek için sahte ihbarlarla, görevlileri farklı yerlere yönlendirdikleri ve verdikleri ifadelerinin çeliştiği belirtilen Güran ailesinin akrabaları İsa Kaya ve Şeyma Kaya'da gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı
- Adliyeye sevk edilen Narin'in kuzenleri İsa ve Şeyma Kaya savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Narin'in yengesi Hediye Güran ise "kasten öldürmeye iştirak" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
İfadesi ortaya çıktı
Hediye Güran ifadesinde, "Ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Yüksel'in evine iki defa gittim ama bir olaya şahit olmadım. Ben eşime ait olan Salim'in kullandığı aracı kesinlikle görmedim" dedi.
- Hediye Güran,"Salim'le aranızda herhangi bir ilişki var mı?"sorusuna"Kesinlikle böyle bir şey yoktur"yanıtını verdi.
25 saniyelik görüşme
Cinayet sonrası telefon değişimi
'Olay günü Narin'i hiç görmedim'
Hediye Güran, "Benim olay ile ilgili söyleyeceklerim bunlardan ibarettir. Benim olay ile herhangi bir ilgim kesinlikle yoktur. Zaten ben olay günü Narin'i hiç görmedim. Olay sonrasında da köyde şüpheli bir şey duymadım. Kimse benim ifademi değiştirmeye çalışmadı. Kimseye zarar vermişliğim yoktur. Ben ailenin toplanarak karar aldığını ya da ifadeler ile ilgili konuştuğuna şahit olmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.