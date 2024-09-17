Narin'in yengesi Hediye Güran'ın ifadesi ortaya çıktı: Kaybolduktan birkaç gün sonra...

Hediye Güran,

"Telefonumum camı kırıktı ve bozuktu, eşim de yeni telefon aldı. Eski cep telefonum da evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu beni almaya gelen Jandarma görevlilerine teslim ettim"

dedi. Hediye Güran

"Evinizde bulunan battaniye içerisinde bir silahın bulunup bulunmadığı ve bunun kime ait olduğu"

yönündeki soruya,

"Silahı sonradan Yüksel Güran ile beraber evde bulunan depodan aldım ve eve getirdim. Depoda herhangi bir silah olmadığını biliyordum."