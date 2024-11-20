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Nasuh Mahruki'nin ifadesi ortaya çıktı: Başkasını suçladı

Nasuh Mahruki'nin ifadesi ortaya çıktı: Başkasını suçladı

Haber Merkezi
17:1920/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Nasuh Mahruki, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
Nasuh Mahruki, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı" gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından tutuklanan Arama Kurtarma Derneği eski Başkanı Nasuh Mahruki’nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. Başkalarına ait paylaşımları alıntıladığını öne süren Mahruki ifadesinde, neyle suçlandığını bilmediğini söyledi.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki
, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda
"halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı"
gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.
14 Kasım tarihinde hakkında yakalama kararı çıkarılan Mahruki, yaklaşık 1 hafta boyunca ifade vermeye gitmedi.
20 Kasım tarihinde avukatlarıyla birlikte savcılığa giderek ifade verdi.
Mahruki, savcılıktaki ifadesinde yazar ve motivasyon konuşmacısı olduğunu, neyle suçlandığını bilmediğini söyledi.

Alıntılama yapmış

Soruşturmaya konu olan 2 ayrı paylaşımı hakkında sorular sorulması üzerine Mahruki, söz konusu paylaşımlarında
ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt ve Türkiye Bilgisayar Mühendileri Odası YKB Cem N. Aldaş
tarafından yapılan paylaşımları alıntılayarak cevap verdiğini belirtti. "Halkı yanıltarak kamu düzenini ya da kamu barışını bozmakla" suçlanan Mahruki ifadesinde,
iç cepheyi daha güçlü ve birleşmiş hale getirmeyi amaçladığını
ifade etti.
İfadesinin ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Mahruki hakkında nöbetçi hakimlik,
‘gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı
’ gerekçesiyle tutuklama kararı verdi.


#Nasuh Mahruki
#İfade
#Savcılık

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