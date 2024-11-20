Nasuh Mahruki'nin ifadesi ortaya çıktı: Başkasını suçladı

Soruşturmaya konu olan 2 ayrı paylaşımı hakkında sorular sorulması üzerine Mahruki, söz konusu paylaşımlarında

ADD Başkanı Hüsnü Bozkurt ve Türkiye Bilgisayar Mühendileri Odası YKB Cem N. Aldaş

tarafından yapılan paylaşımları alıntılayarak cevap verdiğini belirtti. "Halkı yanıltarak kamu düzenini ya da kamu barışını bozmakla" suçlanan Mahruki ifadesinde,

iç cepheyi daha güçlü ve birleşmiş hale getirmeyi amaçladığını