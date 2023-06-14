NATO Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Toplantı oldukça olumlu geçti

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç'in NATO'ya üyeliği süreci ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi. Stoltenberg, "Erdoğan ile görüştüm, toplantının olumlu geçtiğini söyledi. PKK üyesinin Türkiye'ye iade edilmesi organize suçla mücadele için İsveç'in yararınadır. İsveç, NATO'ya üye olmak için üzerine düşenleri yerine getirmiştir" açıklamasını yaptı.