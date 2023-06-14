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NATO Genel Sekreteri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü: Toplantı oldukça olumlu geçti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO'ya üyeliği süreci ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi. İsveç’in NATO’ya üye olması noktasında üzerine düşenleri yerine getirdiğini ifade eden Stoltenberg, "Erdoğan ile görüştüm. Toplantının oldukça olumlu geçtiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

16:20 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Cumhurbaşkanı Erdoğan

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg İsveç'in NATO'ya üyeliği süreci ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi. Stoltenberg, "Erdoğan ile görüştüm, toplantının olumlu geçtiğini söyledi. PKK üyesinin Türkiye'ye iade edilmesi organize suçla mücadele için İsveç'in yararınadır. İsveç, NATO'ya üye olmak için üzerine düşenleri yerine getirmiştir" açıklamasını yaptı.


Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç; bugün İsveç, Finlandiya, NATO heyetiyle Daimi Ortak Mekanizmasının dördüncü toplantısını yapmıştı.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Jens Stoltenberg
#NATO
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