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NATO Zirvesi'nde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İspanya Başbakanı Sanchez Arda Güler'in transferini konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir araya geldi. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecine ilişkin görüşen iki lider arasında genç milli futbolcu Arda Güler'in Fenerbahçe'den Real Madrid'e transferi de konuşuldu. Güler'in transferinin toplantıda gündeme geldiğini aktaran Sanchez, "Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi.

20:56 . 12/07/2023 Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Arda Güler'in transferini konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Arda Güler'in transferini konuştu.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, görüşmede Arda Güler'in Real Madrid'e transferinin de gündeme geldiğini söyledi.

Sanchez'den Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü

Sanchez, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değindi.

AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek İspanya'nın Başbakanı Sanchez, bu dönemde, AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'yi ilgilendiren konuları gündeme getirmeye çalışacaklarına dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiğini söyledi.

"Türkiye'nin kendisini AB'ye daha uzak değil daha yakın hissetmesini sağlamak için bu aylarda (AB dönem başkanlığı) nasıl adımlar atabileceğimizi tam olarak görmeliyiz." diyen Sanchez, Türkiye'nin öncelikli olarak talep ettiği vize serbestliği ve Gümrük Birliği anlaşmasının düzenlenmesi konularına İspanya olarak her zaman pozitif yaklaştıklarını ifade etti.

Sanchez, İspanya'nın AB içinde tek başına karar veremeyeceğini ancak AB dönem başkanlığının verdiği yetkiler dahilinde Türkiye'yi ilgilendiren bu iki konunun gündeme getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Erdoğan ve Sanchez Arda Güler'i konuştu

Sanchez ayrıca, hükümetler arası ikili zirveler yapan Türkiye ve İspanya'nın arasında stratejik ve kapsamlı ortaklık olduğunu vurguladı.

Diğer yandan Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı.

"Çok büyük bir futbolcuymuş"

Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi.

Bu arada, İspanya'da 23 Temmuz'da erken genel seçimler yapılacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı gazetecinin 'demokrasi' provokasyonuna okkalı cevap: Yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapan hangi ülkeyi gördünüz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yabancı gazetecinin 'demokrasi' provokasyonuna okkalı cevap: Yüzde 90'a yakın katılımla seçim yapan hangi ülkeyi gördünüz?

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmanın soru-cevap kısmında ise yabancı bir gazeteci, sorduğu soruyla demokrasi hak ve özgürlükler üzerinden provokasyona soyundu. 14 ve 28 Mayıs'ta düzenlenen seçimleri işaret ederek yüzde 90'a varan katılım olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüyorum ki birinci derecede Türkiye’yi tanımıyorsun, Türkiye’nin demokrasi hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok. Dünyada yüzde 90’a yakın katılımla seçim yapıldığı kaç ülke var, bizim son seçim yüzde 88 ile yapıldı ve ben oradan seçildim. Hak ve özgürlükler konusunda eksik olan hiçbir şey yok." sözleriyle provokasyona soyunan yabancı gazeteciye dersini verdi.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#İspanya Başbakanı Pedro Sanchez
#Türkiye'nin AB süreci
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