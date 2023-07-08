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NATO Zirvesi'nde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da: Yoğun diplomasi trafiği yürütecek

Dünya, 11-12 Temmuz’daki NATO Liderler Zirvesi’ne kilitlendi. Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olacak. Vilnius’ta yoğun bir diplomasi trafiği yürütülecek.

11:28 . 8/07/2023 Cumartesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın Vilnius şehrinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde yoğun diplomatik temaslar gerçekleştirecek. Zirve gündeminin ilk sıralarında Rusya-Ukrayna savaşı, NATO genişlemesi ve Kosova'daki gerginlik olacak. Bu kapsamda Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede en dikkat çeken liderlerin başında geliyor.

Ankara kritik rolde

Türkiye'nin NATO'nun kritik önemdeki müttefiklerinden olması, Rusya-Ukrayna savaşında üstlendiği arabuluculuk rolü ve İsveç'in NATO üyeliği konuları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği yoğun olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vilnius'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Alman Şansölyesi Olaf Scholz, İngiliz Başbakanı Rishi Sunak, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüşmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesine ilişkin de iki liderin programlarında ayarlama yapılmaya çalışıldığı öğrenildi.

Atina ile yeni dönem

Sabah'ın haberine göre; Seçim sürecinden çıkan iki komşu ülke olan Türkiye ve Yunanistan yeni döneme pozitif ajanda ile giriyor. Yunanistan'ın terör yuvası Lavrion kampını dağıtması Ankara'da olumlu karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Miçotakis iki ülkedeki seçimler sonrası ilk kez Vilnius'ta bir araya gelecek. Öte yandan Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde, Avrupa'nın 3 bölgesini kapsayan ve uygulanması yıllar alacak detaylı askeri bir planın onaylanması hedefleniyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin hem NATO hem de Türkiye ile temas halinde olduklarını söyledi. Macar hükümetinin İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin olumlu yönde karar aldığını ve bu ülkeyi desteklediğini de belirten Orban, ancak bu kararın henüz meclisten geçmediğini ifade etti.

'Anlaşılamayan konular var'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İttifaka üyelik konusunda Türkiye ile İsveç arasında hâlâ üzerinde anlaşılamayan konular var" dedi. Stoltenberg, Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la görüşeceğini belirtti. Türkiye ve İsveç arasında hâlâ üzerinde anlaşılamayan konular olduğunu ifade etti. Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunun da yeniden ele alınacağını belirtti.

#Recep Tayyip Erdoğan
#NATO
#Jens Stoltenberg
19 dakika önce
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