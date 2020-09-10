NATO'da Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi

NATO karargahında yapılan Türkiye ve Yunanistan arasındaki görüşme sona erdi. Görüşmenin ardından MSB açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da AP Dış İlişkiler Komisyonu'nda Doğu Akdeniz gerilimine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

"Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usullerinin" ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı. Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır."

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"YUNANİSTAN DİYALOGTAN HEP KAÇTI"

Çavuşoğlu, Bölgedeki kıyısı en fazla olan ülke ise bunun dışında tuttular, yani Türkiye'yi, bizim ülkemizi. Kıbrıs Rum yönetimi BM'nin Annan Planı'nı reddetmelerine rağmen AB'ye üye yapıldılar. Kendilerinin maksimalist amaçlarının peşinde gittiler. Lütfen haritalara bakın. Sevila haritası ortaya kondu. Bu haritaya göre Türkiye'nin herhangi bir hakkı yok. Bizim diyalog çağrılarımıza rağmen 2011 ve 2012 yılında KKTC, BM'nin de desteğiyle hak paylaşımıyla ilgili müzakere talebinde bulundu.

Biz de buna destek verdik, hakkaniyet paylaşımına destek verdik. Yunanistan da yeni hükümetin kurulmasıyla bilgili deniz sınırlarımız konularıyla ilgili adım atmaya çalıştık. Kıbrıslı Rumların tutumuyla ilgili bu maalesef gerçekleşemedi. Sayın Erdoğan, Miçotakis'le Londra'da bir araya geldi, ama Yunan tarafı bizimle diyalog içerisine girmek istemedi. Hep bundan kaçtı." ifadelerini kullandı.

Almanya ve AB temsilcileri başta şansölye Merkel olmak üzere 'diplomasiye son bir şans verin' çağrısında bulunduğunu belirten Çavuşoğlu, Biz 21 Temmuz'da faaliyetlerimizi askıya aldık, aslında kamuoyundan sert bir tepki aldık, siyasi riske girmiş olduk.

Neticede biz ordularımız arasında güven arttırıcı önlemler alabilmek, tansiyonu düşürebilmek için bir karar aldık. Ortak bir beyanat da verecektik 7 Ağustos'ta. Ortak beyanatın verilmesinden kısa bir süre önce malesef Yunanistan, Mısır'la yapılan anlaşmayı onayladı, bizimle bir anlaşmaya girme konusunda geri adım attı. Dolayısıyla Yunanistan Türkiye ile diyaloğa girmeye hazır değildir. Yunanistan'ın bu provokatif adımlarını esasen Avrupa Birliği ülkeleri de bilmiyor. Malta'da sayın Merkel'in danışmanları bunları öğrendiklerinde hayal kırıklığına uğradılar." dedi.

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"YUNANİSTAN GEMİLERİMİZİ TACİZ EDİYOR"

Yunanistan'ın Türkiye'nin araştırma gemilerini taciz ettiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığını 12 mile çıkarmak istedik ve Batı Trakya'daki azınlığa baskıları arttırdılar. Bu insanlar masum insanlar. Ben Yunanistan Dışişleri Bakanı ile bir araya gelmeyi kabul ettim ama maalesef Yunan tarafı kabul etmedi. Dolayısıyla biz hiçbir önkoşul olmadan diyaloğa hazırız. Yunanistan inat ediyorsa biz de o zaman kendi koşullarımızda ısrar ediyoruz. Türkiye'nin pozisyonu uluslararası hukuki kurumların aldığı kararlara ve uluslararası hukuka uygundur. İki ülkenin deniz sınırının geçtiği orta çizginin yanlış tarafında kalan adalar bu noktada kesinlikle bir kerteriz olarak alınamaz. Ülkelerin deniz yetki alanlarıyla alakalı da kesinlikle bir anlaşmanın yapılması gerekmektedir." dedi.



