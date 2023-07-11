NATO'dan Vilnius Zirvesi Bildirisi: Ortak mücadele vurgusuyla terör kınandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, koşullar yerine geldiğinde Ukrayna'ya NATO'ya katılım daveti yollanacağını açıkladı. Tüm liderlerin bu konuda uzlaşı sağladığını belirten Stoltenberg, ancak savaş sürdüğü müddetçe bunun gerçekleşmeyeceğinin de altını çizdi. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya tam üye olacağını da belirten Stoltenberg, "Bizim savunma planlarımızda ve tatbikatlarımızda değişikliğe gidilecek. Baltık Bölgesi'ni daha güvenli hale götürüyor. Üyelerimize verdiğimiz mesajdan daha güçlü bir mesaj bu." dedi.