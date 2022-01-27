Gündem Necip Hablemitoğlunun Ukraynadan getirilen suikast zanlısı emniyette sorgulanacak
ANKARA

Necip Hablemitoğlu'nun Ukrayna'dan getirilen suikast zanlısı emniyette sorgulanacak

Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun, Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanacak.

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Haber Merkezi DHA
Necip Hablemitoğlunun Ukraynadan getirilen suikast zanlısı emniyette sorgulanacak
Katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına ilişkin çalışmalarıyla tanınan ve örgütün hedefi haline gelen tarihçi-yazar Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 2002'de Ankara'daki evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi olarak aranan Nuri Gökhan Bozkır'ın yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Ukrayna'da olduğu belirlendi.

Bozkır, Interpol'ün kırmızı bülten düzenlemesi sonrası 10 Temmuz 2019'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gözaltına alındı. Bozkır, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna mahkemesi tarafından elektronik kelepçeyle ev hapsine çıkarıldı.

Ukrayna yasalarına göre ev hapsinin toplam süresi en fazla 6 ay olabileceği için Bozkır'ın, elektronik kelepçeyle ve Kiev dışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrole tabi tutulmasına hükmedildi.

Paralel yapının ilk suikastı: Hablemitoğlu
GÜNDEM
Paralel yapının ilk suikastı: Hablemitoğlu

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu

DURUŞMALARA KATILMADI


Türkiye'nin iadesini istediği Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna'ya iltica talebi, 8 Aralık 2020'de nihai olarak reddedildi. Ardından 16 Aralık'ta Ukrayna Başsavcılığı, Bozkır'ın Türkiye'ye iadesine karar verdi ancak karar, zanlının avukatlarının temyize başvurması nedeniyle uygulanamadı. 2 Ağustos'taki temyiz duruşması ise Bozkır'ın hasta olduğu gerekçesiyle ertelendi. Bozkır'ın sonraki duruşmalara da gelmemesi üzerine mahkeme, 18 Ağustos'ta zorla getirme kararı verdi. O tarihten bu yana Bozkır bulunamazken, 9 duruşma daha görülemedi. En son 14 Aralık'taki duruşma, Bozkır'ın gelmemesi nedeniyle 11 Ocak 2022'ye ertelendi.

Ergenekon'da Hablemitoğlu depremi
GÜNDEM
Ergenekon'da Hablemitoğlu depremi

MİT UKRAYNA'DAN GETİRDİ


Bunun üzerine harekete geçen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da yakalayarak Ankara'ya getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı televizyon programının canlı yayınında, Bozkır'ın Türkiye'ye getirildiğini duyurdu. Bozkır'ın MİT'teki işlemlerinin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilerek sorgulanacağı öğrenildi. Bozkır'ın yaklaşık 8 gün sürecek ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hablemitoğlu'nun katil zanlısı MİT operasyonuyla yakalandı
OYNAT 02:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hablemitoğlu'nun katil zanlısı MİT operasyonuyla yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 'Bunu burada ilk defa açıklıyorum' diyen Erdoğan, Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin, 'MİT, katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da buldu. Şu an Türk yargısı önünde hesap veriyor. MİT'in yakın markajı ve muhataplarıyla olan sıkı diyalogları ile bu iş neticelendi.' dedi.

ŞENGÜL HABLEMİTOĞLU: YAŞADIKLARIMIZI BİLEMEZSİNİZ


Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz" dedi.

Bakan Gül'den Hablemitoğlu cinayeti şüphelisinin iadesi için Ukraynalı yetkililere mektup
GÜNDEM
Bakan Gül'den Hablemitoğlu cinayeti şüphelisinin iadesi için Ukraynalı yetkililere mektup

FETÖ RAPORLARI HAZIRLAMIŞTI


FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili soruşturma, FETÖ çatı iddianamesine de girmişti. İddianamede, Hablemitoğlu suikastı soruşturmasının, örgüt üyesi polisler tarafından bilinçli olarak karartıldığı tespiti yapılmıştı. Soruşturma Ankara Başsavcılığı tarafından kurulan özel ekibin yaptığı çalışmada, Hablemitoğlu'nun ölümünden önceki 6 ay boyunca izlendiği, olay yerinde baz kayıtlarından, TSK'dan ihraç edilen eski asker Nuri Gökhan Bozkır ise şüpheli olarak tespit edilmişti.

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı 17 yıl sonra Ukrayna'da yakalandı
OYNAT 00:00
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı 17 yıl sonra Ukrayna'da yakalandı
Terör örgütü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ve Alman Vakıfları davalarının raporlarını hazırlayan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının 17'nci yıl dönümünde, katil zanlılarından olduğu değerlendirilen kilit şüpheli N.G.B. Ukrayna'da yakalandı. Ukrayna'da daimi oturum izni bulunduğu ve çevresinde 'komutan' lakabıyla tanındığı öğrenildi.


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