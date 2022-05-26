Nedim Şener Finlandiya'nın NATO üyeliğine destek veren CHP'ye sordu: Ne zaman Türkiye'nin yanında olacaksınız?

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekat sonrası kendilerini güvence altına almak isteyen İsveç ve Finlandiya NATO'ya üyelik için resmi başvuru yapmıştı.

Başvurunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Teröristleri teslim etmeyeceklerine dair mesajları var. Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" açıklamasında bulunmuştu.

Diplomasi trafiği devam ederken CHP'li Ünal Çeviköz'den tepki çeken bir çıkış geldi. Finlandiya medyasına konuşan Çeviköz, Türkiye'yi şikayet etti.

TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Çeviköz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO üyeliği yolunda PKK/YPG sorununu gündeme getirmesinin taktiksel bir hata olduğunu belirtirken, "NATO ortaklarımızdan güçlü tepkiler almasına şaşmamalı" ifadelerini kullandı.

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CHP'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğini desteklemeye hazır olduğunu ifade eden Çeviköz, "Atatürk de Finlandiya'yı severdi." diye konuştu.

Gazeteci Nedim Şener, Çeviköz'ün bu açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. "Ne zaman Türkiye'nin yanında olacaklar?" diye soran Şener şu ifadeleri kullandı:

"S-400’de Amerika’nın, Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın, Karabağ savaşında Ermenistan’ın, teskerede HDP/PKK’nın, şimdi de PKK’yı destekleyen Finlandiya’nın yanında. Ne zaman Türkiye’nin yanında olacaklar? Yazıklar olsun. 'Ama biz Atatürkçü, Kuvayı Milliyeciyiz' derler birazdan."

-S-400’de Amerika’nın,

-Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın,

-Karabağ savaşında Ermenistan’ın,

-Teskere’de HDP/PKK’nın,

şimdi de PKK’yı destekleyen Finlandiya’nın yanında.

Ne zaman Türkiye’nin yanında olacaklar, yazıklar olsun.



“Ama biz Atatürkçü, Kuvayı Milliyeciyiz” derler birazdan https://t.co/SuGrtip46I REKLAM May 26, 2022