Gündem Nedim Şener Kılıçdaroğlunun helalleşme taktiğinin arka planını anlattı HDP tabanını yürüyüşün içine sokmaya çalışıyor
POLİTİKA

Nedim Şener Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' taktiğinin arka planını anlattı: HDP tabanını yürüyüşün içine sokmaya çalışıyor

Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkmasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarının tamamen taktiksel olduğunu söyleyen Şener, "Onun stratejisi, seçime doğru giderken HDP tabanını ve hatta muhafazakar tabanı bir yürüyüş içine sokmaya çalışmak." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Nedim Şener Kılıçdaroğlunun helalleşme taktiğinin arka planını anlattı: HDP tabanını yürüyüşün içine sokmaya çalışıyor
Net Bakış programı

TVNET Genel Müdür Yardımcısı Serhat İbrahimoğlu'nun sunduğu Net Bakış programının bu haftaki konukları; Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Gazeteci-Yazar Nedim Şener, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı Masum Türker oldu.

Gündeme ilişkin son gelişmelerin konuşulduğu programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkması masaya yatırıldı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Nedim Şener, "Sosyal medyada görmüşsünüzdür 'helalleşme' lafını duyanlar ne yazmaya başladılar? 'İade-i itibar et' diyor isyan çıkaranlarla ilgili. 'Özür dileyin' diyor. Bunu söylüyorlar. Yapabilecek mi Kılıçdaroğlu bunu? Yapabilir mi sizce?" ifadesini kullandı.

"BİR TEK CHP'Lİ BİLE PAYLAŞIM YAPMADI"

Bugün özellikle CHP'lilerin Dersim ile ilgili paylaşım yapıp yapmadığını kontrol ettiğini belirten Şener, "Bir tek CHP unsuru bir tane paylaşım yapamadı. Çünkü tam üzerine geldi. Geçen yıllarda vardı. Hatta kendisi de yaptı Seyit Rıza ile ilgili anma yaptı. Ama bugün yapamadılar. Neden yapamadılar? Taktik..." diye konuştu.

"HDP TABANINI YÜRÜYÜŞ İÇİNE SOKMAYA ÇALIŞIYOR"

Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarının tamamen taktiksel adımlar olduğunu ifade eden Şener, sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Stratejik değil, politik değil tamamen taktik. Onun stratejisi, seçime doğru giderken HDP tabanını ve hatta muhafazakar tabanı bir yürüyüş içine sokmaya çalışmak."

Nedim Şener ​Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' taktiğinin arka planını anlattı: HDP tabanını yürüyüşün içine sokmaya çalışıyor
OYNAT 01:55
Nedim Şener ​Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' taktiğinin arka planını anlattı: HDP tabanını yürüyüşün içine sokmaya çalışıyor
Gazeteci Nedim Şener, TVNET canlı yayınında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme yolculuğuna çıkmasını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun yaptıklarının tamamen taktiksel olduğunu söyleyen Şener, 'Onun stratejisi, seçime doğru giderken HDP tabanını ve hatta muhafazakar tabanı bir yürüyüş içine sokmaya çalışmak.' dedi.

"FETÖ'YÜ DEVLETE ANGAJE ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR"

Bir hafta önce CHP'li bir milletvekilinin KHK'yla atılan FETÖ'cü askeri öğrencilerin evini ziyaret ettiğini söyleyen Şener, "FETÖ'yü tekrar devlete angaje etmek için ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar" açıklamasında bulundu.

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